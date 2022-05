Fabio Quartararo : "Je ne suis pas le favori, de loin !"

Charger le lecteur audio

Malgré des performances en dents de scie, une Yamaha qui n'a selon lui pas suffisamment évolué et un seul succès en sept courses, Fabio Quartararo mène le championnat après le premier tiers de la saison. Aidé par les résultats encore plus irréguliers de ses rivaux, le Français brille par une certaine constance qui fait de lui le seul pilote à avoir vu l'arrivée de toutes les courses dans le top 10. Aleix Espargaró, deuxième du classement, est le seul autre à avoir marqué des points à chaque épreuve.

"Ce classement en tête, je ne sais pas comment j'arrive à le maintenir, parce qu'on a quand même des difficultés", résume Quartararo, craignant que sa régularité ne soit pas suffisante pour conserver son titre mondial : "Je ne suis pas le favori, de loin ! La seule chose que je peux faire, c'est ne commettre aucune erreur. Si je ne fais aucune erreur, je peux être là car notre rythme, sur chaque GP, à part quelques endroits comme Austin et le Qatar, où nous étions lents… À Jerez, avec Pecco [Bagnaia], nous étions les plus rapides. [Au Mans], en rythme, pour moi, j'étais le plus rapide. Mais dès que vous faites une petite erreur, vous est parti…"

Aux yeux de Quartararo, la faiblesse de Yamaha en vitesse de pointe rend tout duel difficile, ce qu'il a constaté au GP de France après avoir perdu des places au départ : "L'an dernier, quand Pecco a débuté la première course à Portimão 11e, il a été en mesure de dépasser. Dans la seconde course, j'étais dans la même situation en étant P6, et je suis resté P6…"

"Je ne sais pas ce que je peux faire, pour être honnête, car je me pousse à la limite partout, mais je ne peux même pas tenter… C'est ça, le plus frustrant : tu es dans le dernier tour, et tu donnes 100% mais même si tu es un centimètre dans leur dos, ils accélèrent et ils se détachent. Tu perds un dixième et pour reprendre un dixième, tu dois être… C'est pour cela que je ne me sens pas le favori cette année."

Fabio Quartararo

"C'est très difficile pour nous de faire un dépassement, et je n'en ai pas fait un de toute la course [au Mans]", a-t-il ajouté. "Sincèrement, je ne m'amuse pas en course ; je n'arrive pas à trouver le plaisir que j'ai dans les essais."

Après sa course à domicile, Fabio Quartararo compte huit points d'avance sur Enea Bastianini, revenu au contact en s'imposant dans la Sarthe, et 46 sur Pecco Bagnaia, qui a gâché une occasion de faire de même avec une chute. Pour El Diablo, les deux Italiens seront difficiles à battre cette année.

"Au final, c'est facile à dire : s'il ne chute pas – mais ça fait partie du jeu, bien entendu – Pecco [était] l'un des plus rapides [au Mans]. Enea : il n'y a qu'un gars qui a remporté plus d'une course cette année et c'est lui ; il a gagné trois courses. C'est l'homme du moment. Bien sûr, il a des difficultés sur certaines pistes, mais il est le plus constant aux premières places. Quand il a le rythme, il peut être très rapide et obtenir les meilleures positions."

Et Quartararo n'est guère optimiste pour les deux prochaines courses. L'an passé, il s'est imposé au Mugello mais Pecco Bagnaia le devançait avant de chuter, et même si Barcelone lui a souvent souri par le passé, il s'attend à souffrir sur les deux tracés. "Souffrir plus, c'est sûr", précise-t-il sur le site officiel du MotoGP. "Après, on verra quelle est la situation. Si je prends un bon départ, je peux me détacher un peu de celui qui me suit et ensuite me battre pour une bonne position. Mais le truc c'est que c'est compliqué, parce qu'il y a des pistes sur lesquelles je ne peux pas dépasser et ce sont des pistes comme celle-là."

Avec Guillaume Navarro et Léna Buffa