Morbidelli "pas en position de demander quoi que ce soit" à Yamaha

Fabio Quartararo ne cesse de réclamer des changements à Yamaha. Mécontent de l'évolution de sa machine et de l'absence de progrès sur le moteur au cours de l'hiver, le Champion du monde demande au constructeur japonais de prendre des risques au cours des prochains mois. Il assume ainsi un rôle de leader dont les autres représentants de la marque sont bien loin.

Andrea Dovizioso s'est opposé à Fabio Quartararo sur les problèmes de la Yamaha et il estime que le pilote tricolore est le seul capable de tirer la quintessence de la M1, comparant la situation à Honda quand Marc Márquez faisait triompher une machine que ses coéquipiers peinaient à exploiter. La place prise par Quartararo est telle que dans l'équipe officielle, Franco Morbidelli sent également qu'il n'a pas voix au chapitre.

Encore en quête de bons réglages pour retrouver les sensations qui lui avaient permis de prendre la deuxième place du championnat en 2020, l'Italien concède qu'il n'a pas des résultats susceptibles de justifier des exigences dans le développement. "Je ne suis pas en position de demander quoi que ce soit à Yamaha", a reconnu l'Italien. "Je suis en position de demander à Yamaha juste un peu plus d'aide pour régler la moto, et ils le font déjà. Quand j'atteindrai le niveau de Fabio, je pourrai commencer à demander des choses."

Un écart important à chaque course

Le Grand Prix de France a une nouvelle fois illustré le gouffre qui sépare Quartararo de Morbidelli cette année. Les deux hommes étaient séparés par 25 secondes à l'arrivée, dans la lignée des courses précédentes, l'écart fluctuant entre 18 et 36 secondes depuis le début de la saison. Doha a été la seule exception, quand Morbidelli accusait un retard de six secondes, mais Quartararo avait des problèmes de pression à l'avant.

Franco Morbidelli

Au Mans, le natif de Rome est resté englué dans le peloton et a dû se contenter du point de la 15e place et de promesses au cours du warm-up : "Ça a été une course difficile parce que je suis resté bloqué dans le peloton et il m'était compliqué de me battre contre les autres. Je n'avais pas les sensations parfaites sur l'avant alors je ne pouvais pas emmener beaucoup de vitesse en milieu de virage. Je ne pouvais pratiquement rien faire mais on a fini par marquer un point, ce qui est une source de confiance."

"On a vu de bonnes choses [au warm-up], une bonne vitesse en pneus usés, alors les choses sont là et ce dont on a besoin, c'est de comprendre comment les assembler. On continue à travailler. C'est une tâche difficile mais on peut y arriver."

Morbidelli espère un rebond pour le Grand Prix d'Italie dans une semaine, avec l'espoir de briller devant des supporters présents en masse : "Je m'attends à un bon week-end. Ce sera plein de monde et ce sera sympa de revoir un Mugello normal."

Avec Léna Buffa