Gresini dévoile une livrée spéciale pour le Mugello

En tant qu'équipe italienne roulant sur une moto italienne avec deux pilotes italiens, Gresini souhaitait marquer le coup pour son Grand Prix à domicile au Mugello et a décidé d'arborer une livrée spéciale à partir des EL3 de ce samedi. Celle-ci a été réalisée par Aldo Drudi, qui s'est occupé des casques de Valentino Rossi tout au long de sa carrière.

Si le haut de la moto a conservé sa couleur habituelle, tout le reste a été repensé pour l'événement. Tout en bas sont représentées les collines vertes du Mugello avec la ligne droite mythique de la piste, bordée du drapeau italien, sur laquelle la moto des pilotes est représentée en train de rouler. Le Palazzo des Vicari, emblématique de la Toscane, se trouve en plein milieu et touche le bleu du ciel.

L'équipe n'a pas seulement souhaité rendre hommage au tracé et à la région, mais a également voulu faire passer un message de paix par ces temps troublés, en ajoutant des fleurs et le symbole de la paix, le tout dans un ensemble très coloré. "On se bat en piste, on défend la paix", a communiqué le team.

Gresini espère réitérer au GP d'Italie ses performances du GP de France, puisqu'Enea Bastianini y a décroché sa troisième victoire de la saison et que Fabio Di Giannantonio a marqué ses premiers points en MotoGP en prenant la 13e position.

Au terme de la première journée d'essais, Bastianini est provisoirement qualifié pour la Q2 grâce à sa sixième place. Son coéquipier est plus loin, en 16e position. Avec un risque de pluie toujours maintenu aux alentours des qualifications, la situation est encore incertaine et terminer dans le top 10 des EL3 sera donc essentiel afin de s'élancer depuis les avant-postes sur la grille de départ demain.

Les pilotes Gresini ne sont pas les seuls à arborer un design différent pour l'occasion, puisque Pecco Bagnaia a pour sa part décidé de porter un casque spécial qui rend hommage à la patrouille aérienne italienne.

À noter que l'équipe Pramac a également changé ses couleurs ce week-end, mais que celles-ci resteront jusqu'à la fin de la saison en raison d'un nouveau sponsor.

