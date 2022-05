Honda et Márquez prennent des "risques" pour progresser

Charger le lecteur audio

Marc Márquez a transformé son vendredi en test grandeur nature au Mugello. Après le GP de France, l'Espagnol reconnaissait être à court d'idées pour améliorer une moto qui prive les pilotes de sensations sur l'avant mais Honda a mis en place un programme d'évaluations intensif afin de permettre à son pilote phare d'explorer de nouvelles voies.

"On a travaillé différemment des autres vendredis", a expliqué Márquez. "Depuis Jerez, on essaie de comprendre comment améliorer la moto pour l'avenir. Pour y parvenir, il faut prendre des risques et de notre côté du garage, on est ceux qui prennent des risques parce que je suis le pilote qui doit tester des choses et essayer de comprendre la direction pour l'avenir. J'ai travaillé avec deux motos différentes, ce qui limite un peu. [Samedi], on va essayer de progresser, de comprendre quelle est la meilleure direction."

"On essaie de comprendre comment mieux tourner", a ajouté l'octuple Champion du monde. "Dès qu'on améliore une chose, on en dégrade une autre. On essaye d'améliorer le turning, de mieux comprendre le pneu avant, de tourner plus rapidement. En MotoGP, si on est lent dans les virages, on ne peut pas mettre la puissance et profiter du couple, on perd des dixièmes, donc il faut comprendre ça. On travaille dans ce domaine."

Marc Márquez n'a pas souhaité se prononcer sur la nature des changements apportés à sa moto, refusant même de préciser si le châssis a évolué : "Je ne peux pas l'expliquer mais c'était un gros changement. On ne pouvait pas faire de modifications entre les EL1 et les EL2. C'était un gros changement, mais on essaie des choses. Honda travaille, ils essaient d'apporter des nouveautés et on essaie de trouver la direction pour l'avenir. Tout au long [de la journée de] vendredi, on n'a pas pu préparer le week-end de course, mais [samedi] on va commencer à travailler pour ça."

L'une des premières tâches de Marc Márquez sera d'accrocher une place en Q2, n'étant pour le moment que 12e du classement combiné. Mais même s'il ne s'est pas véritablement concentré sur les performances en vue des qualifications et de la course, le pilote Honda ne se fait pas d'illusions sur le résultat possible ce week-end et sait déjà qu'il ne sera pas dans la lutte pour les premières places.

"Depuis les EL1, je sais que ça sera dur, pas seulement pour la moto, pour moi aussi. J'ai beaucoup de mal à piloter depuis les EL1. Petit à petit, ça s'est amélioré en EL2 mais malgré ça, il faut améliorer la moto. Dans certains domaines la nouvelle moto est meilleure sur ce circuit, mais dans d'autres on perd beaucoup. On doit comprendre comment être plus rapides, et surtout plus constants."