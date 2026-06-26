Jorge Martín tombe mais valide des progrès encourageants

À Assen, Aprilia a retrouvé la domination qu'on lui connaît depuis le début de la saison. Avec trois de ses quatre RS-GP26 dans le top 4 des Essais du Grand Prix des Pays-Bas, la marque italienne est emmenée par un Marco Bezzecchi qui semble avoir repris ses esprits après son gros écart du week-end à Brno.

Si le leader du championnat a regagné sa place en haut du classement, son coéquipier Jorge Martín reste un peu en retrait. Quelque peu en difficulté ces dernières courses, l'Espagnol a tout de même vu du positif ce vendredi après-midi, après un réglage qui lui a fait du bien physiquement, mais aussi mentalement.

Malheureusement pour Martín, ces bonnes sensations ont été de courte durée, puisque le pilote Aprilia est tombé assez lourdement lors des Essais, mettant un terme à sa séance, tout en sauvant sa place dans le top 10 et donc en Q2.

"Aujourd'hui j'ai goûté à l'herbe néerlandaise", a-t-il plaisanté, alors qu'il a chuté au virage 16, glissant donc dans l'herbe présente en bord de piste. "Heureusement, il y avait beaucoup de dégagement et après toute la zone asphaltée, il y avait un peu de verdure et pas de gravier, parce que je pense que s'il y avait eu du gravier, j'aurais commencé à faire quelques tonneaux et ça n'aurait pas été très bon."

"C'est dommage parce que globalement, aujourd'hui je me sentais vraiment bien. J'essayais toujours d'améliorer mes sensations et j'étais compétitif, donc j'espère ne pas perdre ce feeling pour demain. Mais je pense qu'on a fait un pas en avant au freinage par rapport à Brno, donc je suis content."

"On a essayé quelque chose ce matin en mettant un peu plus de poids à l'avant et ça m'a beaucoup aidé à comprendre la limite", a expliqué Martín. "C'était un petit pas, mais ça m'a aidé, peut-être aussi mentalement. J'ai l'impression d'avoir plus de soutien à l'avant. Maintenant, mon problème ici, c'est la stabilité, donc on va essayer de travailler là-dessus pour demain."

Jorge Martín (Aprilia Racing Team) Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Le second objectif pour Jorge Martín est de se rapprocher du rythme sur un tour lancé de son coéquipier, qui l'a devancé de plus de cinq dixièmes, même si sa chute l'a empêché de signer un deuxième chrono.

"En arrivant au box j'ai vu qu'on était toujours dans le top 3 ou top 4, comme toutes les Aprilia", a déclaré Martín, qui a finalement dégringolé au neuvième rang à la fin de la séance. "Ça veut dire que la moto fonctionne bien. Je pense que Marco fait la différence maintenant, il est deux ou trois dixièmes plus rapides que les autres, surtout en time attack plutôt qu'en rythme de course. Il est très fort, donc je dois comprendre et essayer de réduire l'écart. "

Bezzecchi : l'Aprilia peut et doit encore s'améliorer

De son côté, Marco Bezzecchi, malgré la domination de sa moto, se concentre sur les points à améliorer, l'Aprilia n'étant pas encore, selon l'Italien, à son meilleur niveau sur le tracé néerlandais. Il cite, comme son coéquipier, la stabilité comme point d'amélioration.

"La moto s'est un peu améliorée", a-t-il expliqué. "Bien sûr, depuis l'an dernier, j'ai aussi regardé les données pour voir ce que je pouvais faire différemment. Mais nous devons encore travailler et continuer à progresser. Pour le moment, ce n'est pas mal, bien sûr. Ne vous méprenez pas, mais je pense que nous pouvons encore franchir un cap."

"Nous avons franchi quelques étapes qui nous ont permis de corriger certains points qui nous faisaient davantage souffrir l'an dernier. La stabilité, en revanche, n'a pas énormément évolué. C'est toujours notre principal point faible, parce que la moto bouge beaucoup. En revanche, dans les longs virages, elle tourne très bien. Ça a toujours été l'une de ses caractéristiques. Et heureusement, nous avons conservé cette qualité."

Lorsqu'on lui demande ce qui fait la différence dans le dernier secteur, la partie où il est le plus rapide avec sa machine, Bezzecchi explique qu'il a encore des progrès à faire.

"Je ne sais pas. Je n'ai pas encore regardé les données, donc je ne veux pas dire de bêtises", a-t-il répondu. "Je me suis senti plutôt à l'aise dans cette partie du circuit, mais sans être exceptionnel."

"En revanche, dans la dernière chicane, je ne me sens toujours pas très bien. Je pense que c'est un peu du 50-50 : dans la partie rapide, ça va plutôt bien, mais dans la partie plus lente, nous souffrons davantage. Nous allons essayer de travailler là-dessus au box pour progresser demain."