Quartararo fataliste : "Marquer des points sera compliqué"

Les week-ends se suivent et se ressemblent pour Fabio Quartararo, avec des résultats loin des attentes. Ce vendredi n'a pas fait exception à Assen, avec le 20e temps dans la matinée et le 15e dans l'après-midi, ce qui l'obligera à disputer la Q1 samedi matin.

La frustration de Quartararo s'est vue dans son dernier tour rapide, quand après une erreur, il a amorcé un geste qui laissait penser qu'il allait donner un coup sur sa moto... avant de se raviser.

C'est un Quartararo sans grand espoir qui s'est présenté face à la presse, dont le reporter de Motorsport.com. Entre ironie et désillusion, le Français n'a affiché que de très maigres espoirs pour la suite du week-end.

Ce circuit t'as beaucoup réussi par le passé...

Ce ne sera pas le cas cette année. Il n'y a pas grand chose à rajouter, mais il n'y a pas de choses positives à dire.

Est-ce que ton geste dans le dernier tour veut tout dire ?

Cela résume bien la journée ! Comme vous pouvez l'imaginer, c'était difficile.

À cause de...

[Il fait une longue pause avant de rigoler] À cause de ce qu'on a ! Actuellement, le but est de se battre pour les points et d'essayer de maximiser ce que l'on a.

Tu préfères parler de la France à la Coupe du monde ?

Oui, bien sûr. Une bien meilleure performance évidemment !

Hier, tu te plaignais du manque de turning de la Yamaha. As-tu perçu des progrès ?

Non. On ne fera pas de progrès là-dedans. Il faut faire des progrès partout parce qu'on a zéro grip, zéro turning, zéro puissance, mais j'essaie de maximiser le freinage. Il n'y a que dans les freinages en ligne que je peux encore freiner fort, mais je n'arrive pas à tourner et à mettre les gaz. Comme je l'ai dit, ce serait bien d'essayer de marquer des points dimanche.

Fabio Quartararo a peu d'espoirs pour le GP des Pays-Bas. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

C'est aussi un circuit où il faut faire la différence physiquement...

Oui, également parce que la moto est assez nettement en surpoids. L'an dernier, elle était déjà plus lourde que les autres, mais cette moto est vraiment, vraiment lourde. Physiquement, c'est aussi dur que l'an dernier, mais c'est sûr que c'est plus difficile quand on a autant de poids en trop.

Les performances sont serrées et proches de l'an dernier malgré les fortes chaleurs…

C'est près des performances de l'an dernier, surtout pour les autres. Je pense qu'en général, les pneus fonctionnent bien, mais c'est surtout que pour nous, c'est plus compliqué par rapport aux températures. On a toujours les pneus en surchauffe, mais on voit que les autres sont très performants.

Tu as les mêmes problèmes que sur les circuits différents ?

Oui, les mêmes problèmes, mais j'ai réussi à faire le maximum, je pense qu'il n'y a pas plus. C'est notre position, juste essayer de retrouver un peu le feeling sur l'avant que j'ai perdu depuis Barcelone. C'est plutôt l'objectif que l'on a, plus que regarder les positions, parce qu'on sait que même en course, marquer des points ce sera compliqué.

Tu as pris peu de risques au Mugello et plus à Brno. Quel est ton état d'esprit ici ?

L'état d'esprit d'ici, c'est d'essayer de donner mon maximum sans dépasser les limites. Le team m'a dit que je ne freinais pas assez fort [à Brno], donc j'ai freiné même un peu moins que le warm-up, et c'est une chute qui est arrivée. C'est compliqué et ici on verra bien en course. J'espère qu'il fera un peu moins chaud, parce que c'est compliqué.

Fabio Quartararo souffre sur la Yamaha à Assen. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Augusto Fernández teste un nouvel aileron avant. Qu'as-tu entendu à ce sujet ?

Je l'ai testé.

Et quelle est ta sensation ?

Une très, très petite différence. C'est une combinaison. Si c'est celui que j'ai testé, il forme une vague. Rien de très important.

Comment se sont passés les essais de départ sans le holeshot device avant ?

Évidemment, c'est plus difficile parce que quand on est habitué à utiliser le device à l'avant pendant cinq ans, c'est plus difficile. [...] C'était dur parce que ça cabre, mais ce n'est pas si mauvais.