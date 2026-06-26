Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Aldeguer incertain pour la suite du week-end à Assen

MotoGP
GP des Pays-Bas
Aldeguer incertain pour la suite du week-end à Assen

Márquez : "Je ne prends pas de plaisir, mais il faut être sur la moto"

MotoGP
GP des Pays-Bas
Márquez : "Je ne prends pas de plaisir, mais il faut être sur la moto"

Jorge Martín tombe mais valide des progrès encourageants

MotoGP
GP des Pays-Bas
Jorge Martín tombe mais valide des progrès encourageants

Pourquoi McLaren a renoncé à tester son aileron "Macarena" en Autriche

Formule 1
GP d'Autriche
Pourquoi McLaren a renoncé à tester son aileron "Macarena" en Autriche

Red Bull ne s'inquiète pas pour Verstappen malgré un nouveau départ en vue

Formule 1
GP d'Autriche
Red Bull ne s'inquiète pas pour Verstappen malgré un nouveau départ en vue

Morbidelli pénalisé après avoir gêné Bastianini, Moreira s'en sort bien

MotoGP
GP des Pays-Bas
Morbidelli pénalisé après avoir gêné Bastianini, Moreira s'en sort bien

La FIA interdit les ailettes d'échappement typées Ferrari pour 2027

Formule 1
GP d'Autriche
La FIA interdit les ailettes d'échappement typées Ferrari pour 2027

EL2 - Antonelli à l'aise devant McLaren, Ferrari et Russell loin du compte

Formule 1
GP d'Autriche
EL2 - Antonelli à l'aise devant McLaren, Ferrari et Russell loin du compte
Réactions
MotoGP GP des Pays-Bas

Quartararo fataliste : "Marquer des points sera compliqué"

Fabio Quartararo affiche une ambition très modeste après le GP des Pays-Bas, en raison d'une Yamaha qui cumule les faiblesses face à la concurrence.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Augusto Fernandez, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Augusto Fernandez, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Augusto Fernandez, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Alex Marquez, Gresini Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Jack Miller, Pramac Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Jack Miller, Pramac Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Joan Mir, Honda HRC

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Nicolas Goyon, directeur de l'équipe Red Bull KTM Tech3

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Luca Marini, Honda HRC

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Alex Marquez, Gresini Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Ai Ogura, Trackhouse Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Francesco Bagnaia, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Luca Marini, Honda HRC

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Alex Marquez, Gresini Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Alex Marquez, Gresini Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Alex Marquez, Gresini Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Augusto Fernandez, Yamaha Factory Racing

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Marc Marquez, Ducati Team

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Diogo Moreira, équipe LCR Honda

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
Cal Crutchlow, équipe LCR Honda

GP des Pays-Bas 2026 - Vendredi à Assen
71

Les week-ends se suivent et se ressemblent pour Fabio Quartararo, avec des résultats loin des attentes. Ce vendredi n'a pas fait exception à Assen, avec le 20e temps dans la matinée et le 15e dans l'après-midi, ce qui l'obligera à disputer la Q1 samedi matin.

La frustration de Quartararo s'est vue dans son dernier tour rapide, quand après une erreur, il a amorcé un geste qui laissait penser qu'il allait donner un coup sur sa moto... avant de se raviser.

C'est un Quartararo sans grand espoir qui s'est présenté face à la presse, dont le reporter de Motorsport.com. Entre ironie et désillusion, le Français n'a affiché que de très maigres espoirs pour la suite du week-end.

Ce circuit t'as beaucoup réussi par le passé...

Ce ne sera pas le cas cette année. Il n'y a pas grand chose à rajouter, mais il n'y a pas de choses positives à dire.

Est-ce que ton geste dans le dernier tour veut tout dire ?

Cela résume bien la journée ! Comme vous pouvez l'imaginer, c'était difficile.

 

À cause de...

[Il fait une longue pause avant de rigoler] À cause de ce qu'on a ! Actuellement, le but est de se battre pour les points et d'essayer de maximiser ce que l'on a.

Tu préfères parler de la France à la Coupe du monde ?

Oui, bien sûr. Une bien meilleure performance évidemment !

Hier, tu te plaignais du manque de turning de la Yamaha. As-tu perçu des progrès ?

Non. On ne fera pas de progrès là-dedans. Il faut faire des progrès partout parce qu'on a zéro grip, zéro turning, zéro puissance, mais j'essaie de maximiser le freinage. Il n'y a que dans les freinages en ligne que je peux encore freiner fort, mais je n'arrive pas à tourner et à mettre les gaz.  Comme je l'ai dit, ce serait bien d'essayer de marquer des points dimanche.

Fabio Quartararo a peu d'espoirs pour le GP des Pays-Bas.

Fabio Quartararo a peu d'espoirs pour le GP des Pays-Bas.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

C'est aussi un circuit où il faut faire la différence physiquement...

Oui, également parce que la moto est assez nettement en surpoids. L'an dernier, elle était déjà plus lourde que les autres, mais cette moto est vraiment, vraiment lourde. Physiquement, c'est aussi dur que l'an dernier, mais c'est sûr que c'est plus difficile quand on a autant de poids en trop.

Les performances sont serrées et proches de l'an dernier malgré les fortes chaleurs…

C'est près des performances de l'an dernier, surtout pour les autres. Je pense qu'en général, les pneus fonctionnent bien, mais c'est surtout que pour nous, c'est plus compliqué par rapport aux températures. On a toujours les pneus en surchauffe, mais on voit que les autres sont très performants.

Tu as les mêmes problèmes que sur les circuits différents ?

Oui, les mêmes problèmes, mais j'ai réussi à faire le maximum, je pense qu'il n'y a pas plus. C'est notre position, juste essayer de retrouver un peu le feeling sur l'avant que j'ai perdu depuis Barcelone. C'est plutôt l'objectif que l'on a, plus que regarder les positions, parce qu'on sait que même en course, marquer des points ce sera compliqué.

Lire aussi :

Tu as pris peu de risques au Mugello et plus à Brno. Quel est ton état d'esprit ici ?

L'état d'esprit d'ici, c'est d'essayer de donner mon maximum sans dépasser les limites. Le team m'a dit que je ne freinais pas assez fort [à Brno], donc j'ai freiné même un peu moins que le warm-up, et c'est une chute qui est arrivée. C'est compliqué et ici on verra bien en course. J'espère qu'il fera un peu moins chaud, parce que c'est compliqué.

Fabio Quartararo souffre sur la Yamaha à Assen.

Fabio Quartararo souffre sur la Yamaha à Assen.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Augusto Fernández teste un nouvel aileron avant. Qu'as-tu entendu à ce sujet ?

Je l'ai testé.

Et quelle est ta sensation ?

Une très, très petite différence. C'est une combinaison. Si c'est celui que j'ai testé, il forme une vague. Rien de très important.

Comment se sont passés les essais de départ sans le holeshot device avant ?

Évidemment, c'est plus difficile parce que quand on est habitué à utiliser le device à l'avant pendant cinq ans, c'est plus difficile. [...] C'était dur parce que ça cabre, mais ce n'est pas si mauvais.

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Premiers examens rassurants pour Álex Marquez
Article suivant Morbidelli pénalisé après avoir gêné Bastianini, Moreira s'en sort bien

Meilleurs commentaires
Plus de
Vincent Lalanne-Sicaud

Márquez : "Je ne prends pas de plaisir, mais il faut être sur la moto"

MotoGP
MotoGP
GP des Pays-Bas
Márquez : "Je ne prends pas de plaisir, mais il faut être sur la moto"

Morbidelli pénalisé après avoir gêné Bastianini, Moreira s'en sort bien

MotoGP
MotoGP
GP des Pays-Bas
Morbidelli pénalisé après avoir gêné Bastianini, Moreira s'en sort bien

Premiers examens rassurants pour Álex Marquez

MotoGP
MotoGP
GP des Pays-Bas
Premiers examens rassurants pour Álex Marquez
Plus de
Fabio Quartararo

Quartararo : "Sans rien de nouveau, on ne peut pas vraiment progresser"

MotoGP
MotoGP
GP des Pays-Bas
Quartararo : "Sans rien de nouveau, on ne peut pas vraiment progresser"

Quartararo piégé par sa Yamaha : "On ne ressent jamais vraiment cette limite"

MotoGP
MotoGP
GP de République tchèque
Quartararo piégé par sa Yamaha : "On ne ressent jamais vraiment cette limite"

Quartararo "complètement perdu" : "Je ne comprends pas pourquoi je suis super lent"

MotoGP
MotoGP
GP de République tchèque
Quartararo "complètement perdu" : "Je ne comprends pas pourquoi je suis super lent"
Plus de
Yamaha Factory Racing

Yamaha teste un package aéro à Assen, mais le V4 n'évolue pas

MotoGP
MotoGP
GP des Pays-Bas
Yamaha teste un package aéro à Assen, mais le V4 n'évolue pas

Le premier verdict des motos 2027 : "Le style est très différent"

MotoGP
MotoGP
Test pneumatique à Brno
Le premier verdict des motos 2027 : "Le style est très différent"

Yamaha aligne une cinquième moto au GP des Pays-Bas

MotoGP
MotoGP
GP des Pays-Bas
Yamaha aligne une cinquième moto au GP des Pays-Bas

Dernières actus

Aldeguer incertain pour la suite du week-end à Assen

MotoGP
GP des Pays-Bas
Aldeguer incertain pour la suite du week-end à Assen

Márquez : "Je ne prends pas de plaisir, mais il faut être sur la moto"

MotoGP
GP des Pays-Bas
Márquez : "Je ne prends pas de plaisir, mais il faut être sur la moto"

Jorge Martín tombe mais valide des progrès encourageants

MotoGP
GP des Pays-Bas
Jorge Martín tombe mais valide des progrès encourageants

Pourquoi McLaren a renoncé à tester son aileron "Macarena" en Autriche

Formule 1
GP d'Autriche
Pourquoi McLaren a renoncé à tester son aileron "Macarena" en Autriche