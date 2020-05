Promesse tenue : KTM a été le premier constructeur à reprendre

KTM a bouclé ce jeudi son premier test post-confinement, deux jours d'essais privés réalisés au Red Bull Ring avec la RC16. Pol Espargaró a pris la piste aux côtés du pilote d'essai du constructeur, Dani Pedrosa. L'autre titulaire, Brad Binder, est quant à lui resté bloqué en Afrique du Sud, où il a passé la période de confinement, compte tenu des limitations de déplacements d'un pays à l'autre. Si tout n'était donc pas parfait, c'est tout de même le soulagement qui prévaut dans l'équipe, ce test marquant très clairement l'entrée dans une nouvelle phase, qui à présent nous rapproche de la reprise de la compétition.

"Un calendrier de Grands Prix intéressant nous attend, clairement, et il est temps d'y préparer notre équipe. Ces dernières semaines et ces derniers mois, nous avons été très radicaux dans notre réponse au virus, avec la fermeture de notre département course, mais j'avais promis à l'équipe que nous aurions été les premiers à ressortir. Nous avons pu tenir cette promesse ici, au Red Bull Ring", se félicite Pit Beirer, directeur de KTM Motorsport.

Cette séance a été organisée avec les mesures de sécurité devenues essentielles à toute activité. KTM indique que plus de 20 membres de son équipe étaient présents sur place, en provenance d'Autriche mais aussi de pays limitrophes. Tous ont été testés au préalable afin d'écarter tout risque de contamination.

"Je suis vraiment heureux que nous ayons pu organiser ces deux jours ici, à Spielberg, et remettre l'équipe MotoGP sur les rails. Cela a requis de gros efforts mais nous avons testé tout le monde, nous avons fait en sorte que cela se fasse et je pense que c'était essentiel pour le mental de l'entreprise, de l'équipe, de tout le monde dans le département de course et surtout pour les pilotes", explique Mike Leitner, team manager.

"Je ne pense pas être déjà resté aussi longtemps sans piloter une moto, c'était donc un peu difficile pendant les premiers runs hier, mais j'ai pu rapidement retrouver un rythme similaire à celui que j'avais au Qatar. C'était génial de revenir aux affaires et je pense qu'on l'a tous ressenti : il y avait beaucoup de sourires dans le stand !" témoigne Pol Espargaró.

Des progrès techniques

Si les règles annoncées ces dernières semaines permettent à KTM, ainsi qu'à Aprilia, d'apporter des modifications à son moteur pendant encore un mois afin de présenter une version finale pour homologation d'ici au 29 juin, Pit Beirer a déjà indiqué que le constructeur autrichien n'en profiterait pas. En revanche, rien ne l'empêche de continuer à travailler sur son châssis, son électronique ou tout réglage pouvant encore être optimisé en vue des premières courses.

"Techniquement, nous avons réalisé des améliorations. La priorité était de retrouver les sensations sur la moto, mais nous avons aussi apporté pas mal de choses à tester et c'était intéressant. Le beau temps nous a permis de beaucoup jouer avec la moto et on a principalement progressé avec le châssis, mais aussi l'électronique. Je suis content. Maintenant j'ai juste hâte qu'on puisse disputer la première course !" souligne le pilote espagnol.

"Voir les motos en piste − là où elles doivent être − a été formidable pour nous tous. C'était un plaisir de voir les visages heureux des pilotes et de l'équipe, mais c'était aussi un retour au travail et à la normale", pointe Pit Beirer. "Nous avons essayé de profiter au mieux du temps passé sur le Red Bull Ring. Avec Pol, nous avons pu vérifier sa moto de 2020 sur une nouvelle piste et avec Dani nous avons mené un programme de test très complet. Mais le plus important, c'est aussi que nous accomplissons de gros progrès."

KTM prévoit un autre test prochainement, sans préciser dans combien de temps il pourra se tenir. Mais ce que tous attendent désormais, c'est une officialisation de l'agenda de reprise, lequel pourrait tarder quelque peu. "Nous espérons maintenant recevoir des nouvelles du calendrier à la mi-juin", précise Mike Leitner. Aux dernières nouvelles, toutefois, les plans de la Dorna sont d'organiser deux premiers Grands Prix à Jerez les 19 et 26 juillet.

