Dani Pedrosa ne compte pas refaire de course en MotoGP

L'annonce, lundi, de l'absence de Maverick Viñales au GP d'Espagne s'est accompagnée d'une curieuse précision : l'Espagnol ne sera pas remplacé dans le stand Tech3, KTM n'ayant pas trouvé d'option pertinente alors que Pol Espargaró, pilote essayeur de la marque, est lui-même blessé.

Le nom de Dani Pedrosa n'a pas été mentionné par le constructeur autrichien, bien qu'il participe lui-même aux essais de développement et qu'il ait disputé quatre Grands Prix ces dernières années avec la RC16.

Sa dernière participation remonte à la manche de Jerez disputée il y a deux ans, où il avait décroché la troisième place du sprint avant d'abandonner le lendemain dans la course principale. Précédemment, il avait systématiquement figuré parmi les dix premiers à chacune de ses apparitions, que ce soit au GP de Styrie 2021 ou en 2023, dans les deux courses disputées à Jerez puis à Misano.

Après son retrait de la compétition en 2018, il avait fallu de gros efforts de persuasion pour que KTM parvienne à convaincre Pedrosa de prendre à nouveau le départ d'une course en tant que wild-card. Il l'avait fait avec la motivation d'y puiser des informations utiles pour le travail de développement, mais sans jamais avouer un quelconque manque de la course.

Aujourd'hui âgé de 40 ans, Dani Pedrosa n'a plus l'intention de faire d'apparition en course, ni en tant que wild-card ni pour remplacer un pilote blessé. Il s'en est expliqué auprès de Diario As, qui l'a interrogé sur l'éventualité d'un retour en MotoGP, même ponctuel.

"En principe, non", a-t-il répondu. "Je suis à l'aise et satisfait avec le travail de pilote d'essais. J'ai fait des wild-cards, et maintenant c'est Pol qui est prioritaire pour cela car il est très motivé. Et je crois que mon heure est passée, alors je comprends que ce soit désormais pour les jeunes."

La troisième place de Dani Pedrosa dans le sprint de Jerez, en 2024. Photo de : Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Une carrière marquée par de nombreuses blessures

Dani Pedrosa a pris sa retraite de pilote de course en 2018, après 18 ans passés en championnat du monde. Son talent pur indéniable lui a permis de compenser sa petite corpulence pour accumuler les succès, en particulier trois titres consécutifs en 125cc puis 250cc, avant 31 victoires dans la catégorie MotoGP.

Il n'a cependant jamais réussi à remporter le titre suprême, bien qu'il se soit classé à six reprises parmi les trois premiers du championnat. Il a dû faire face à certains des plus grands, de Valentino Rossi à Marc Márquez en passant par Casey Stoner et Jorge Lorenzo, mais a aussi cumulé les blessures.

Dans cette même interview pour Diario As, Dani Pedrosa a admis que les chutes et leurs séquelles font bien plus réfléchir avec le passage des années. "Même si on essaie de les ignorer ou de ne pas y penser, il y a des choses qui s'ancrent profondément dans notre subconscient. Et il y a des choses que l'on ne peut pas complètement effacer ou éliminer", a-t-il expliqué.

Lire aussi : MotoGP La technique improbable de Pedrosa pour apprendre à rouler sous la pluie

"Alors on remonte en selle et petit à petit, on augmente sa vitesse, on essaie d'en faire davantage, on reprend confiance et on se persuade à nouveau que tout va bien. Mais, par exemple, dans mon cas, ou avec certaines blessures que j'ai eues, ou Marc avec celles qu'il a eues au bras, il reste des séquelles qui vous font vous dire : 'Mon bras est tordu, ma cheville n'est pas droite…'."

"Au final, ces choses-là s'enracinent d'une manière ou d'une autre et on ne peut pas s'en débarrasser. Alors, en vieillissant, tout cela s'accumule et il devient de plus en plus difficile de s'en défaire."