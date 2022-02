LIVE - Suivez la présentation des Ducati de VR46

Charger le lecteur audio

Nouvelle venue sur la grille, VR46 est également la dernière équipe à dévoiler sa livrée pour la saison 2022 ce jeudi, une semaine avant le coup d'envoi de la saison à Losail. Les Ducati de l'équipe créée par Valentino Rossi se dévoileront à 12h00 ce jeudi, après avoir arboré une livrée temporaire dans les différents tests organisés depuis la fin de l'année 2021.

Apparue en Moto3 en 2014 et en Moto2 trois ans plus tard, le team VR46 devrait adopter une nouvelle identité visuelle, abandonnant le bleu de Sky, qui n'est plus son partenaire, pour le jaune, couleur fétiche de Valentino Rossi, et l'orange de Mooney, nouveau sponsor-titre de l'équipe. La société italienne de services bancaires va parrainer VR46 dans toutes les catégories mais aussi Rossi en GT. Le nom d'Aramco a longtemps été associé au projet mais la confirmation officielle n'est jamais venue et le pétrolier saoudien ne devrait finalement pas être associé au projet.

Cette année, l'équipe fera naturellement rouler deux pilotes issus de la VR46 Riders Academy, Luca Marini et Marco Bezzecchi. Le premier arborait déjà les couleurs de VR46 en MotoGP la saison passée, sur une machine conjointement engagée avec le team Avintia. Bezzecchi va de son côté faire ses débuts en MotoGP cette année, après avoir pris la troisième place du Moto2 en 2021. Les deux Italiens n'auront pas la même moto puisque Marini aura le modèle 2022 et Bezzecchi celui de la saison dernière.

Suivez en direct la présentation de VR46 dans la vidéo ci-dessus, à partir de 12h.

Les présentations MotoGP 2022