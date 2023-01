LIVE - Suivez la présentation de l'équipe Ducati

Charger le lecteur audio

La ronde des présentations d'équipe est lancée depuis une semaine, venant rappeler que le début de la saison 2023 approche à grands pas. Après Yamaha et Gresini Racing, c'est maintenant au tour de Ducati de dévoiler les couleurs sous lesquelles Pecco Bagnaia et Enea Bastianini courront en MotoGP. Comme autrefois, le constructeur italien a donné rendez-vous dans la station de Madonna di Campiglio, au cœur des Dolomites, où sont réunies ses équipes MotoGP et WorldSBK, qui vont toutes deux défendre leur titre cette année.

Mais c'est surtout la livrée de la machine qui intéressera pour le moment, puisqu'un certain secret va perdurer pendant quelque temps encore autour du profil définitif de la nouvelle GP23, que l'on verra en piste la semaine prochaine lors du shakedown du test de Sepang, puis du 10 au 12 février lors de la séance officielle.

On sait toutefois qu'à l'inverse de l'an passé, où une fois encore le constructeur avait montré qu'il était à la pointe en matière d'innovation en dévoilant lors des tests hivernaux un système d'abaissement avant qui avait créé la polémique, cette fois la prudence est de mise dans le développement et aucune grosse évolution ne devrait apparaître sur la GP23. Les erreurs qui avaient rendu instable le début du championnat 2022 ont été analysées pour démarrer 2023 de la meilleure façon possible avec deux prétendants au titre dans le box officiel.

Bagnaia s'apprête en effet à remettre sa couronne en jeu et aura évidemment pour objectif de mieux commencer sa saison qu'il ne l'a fait l'année dernière, ainsi que de gagner en régularité, ses erreurs en course lui ayant coûté très cher à plusieurs reprises. Fort de son expérience, il va tenter de permettre à Ducati d'enchaîner pour la première fois sur un deuxième titre, mais la tâche ne s'annonce pas aisée avec des adversaires redoutables face à lui, à commencer par son propre coéquipier.

Bastianini lui a en effet donné du fil à retordre en 2022 en n'hésitant pas à lui mettre la pression en course malgré sa place à l'époque dans le team indépendant Gresini. Ses performances, dont quatre victoires, lui ont valu d'être promu dans l'équipe officielle, où il va désormais bénéficier du même matériel que son compatriote. La rivalité entre les deux hommes n'effraie néanmoins pas Ducati, qui voit plutôt du positif dans le fait de disposer de ces deux talents dans son équipe d'usine.

La présentation est à suivre en direct via la vidéo ci-dessus à partir de 10h30.

Les dates des présentations MotoGP 2023

Équipe Date Lieu Monster Energy Yamaha MotoGP 17 janvier, 4h Jakarta Photos | Vidéo Gresini Racing MotoGP 21 janvier, 11h Cervia Photos Ducati Lenovo Team 23 janvier, 10h30 Madonna di Campiglio Prima Pramac Racing 25 janvier, 17h Red Bull KTM Factory Racing 26 janvier Repsol Honda Team 25 février Tech3 GasGas Factory Racing 4 mars Aprilia Racing 10 mars CryptoDATA Aprilia RNF MotoGP Team 16 mars Mooney VR46 Racing Team À confirmer LCR Honda À confirmer