Lorenzo Savadori reçoit le feu vert pour rouler à Silverstone

Lorenzo Savadori sera bien au départ à Silverstone. Le pilote Aprilia a dû manquer le deuxième week-end de course en Autriche après s'être blessé dans un gros accident une semaine plus tôt. Savadori n'a pas pu éviter la moto de Dani Pedrosa, tombé au virage 3, et il a été éjecté de sa machine. Le pilote s'est fracturé la malléole de la cheville droite en retombant, tandis que la RS-GP s'est embrasée.

Opéré dès le lendemain, Savadori a eu un peu plus de deux semaines de convalescence et de rééducation avant son arrivée à Silverstone, où il a passé avec succès la visite médicale ce jeudi, obtenant ainsi le droit de reprendre la piste dès vendredi. Aprilia aura donc deux pilotes au départ ce week-end, après avoir uniquement aligné Aleix Espargaró lors du dernier rendez-vous.

Ce GP de Grande-Bretagne pourrait être le dernier de Savadori au guidon de l'Aprilia. L'Italien sait déjà qu'il sera remplacé par Maverick Viñales en 2022 mais l'Espagnol pourrait arriver plus tôt que prévu. Viñales va découvrir la moto la semaine prochaine dans une séance d'essais organisée sur le circuit de Misano et il est possible qu'il prenne la moto de Savadori dès l'épreuve suivante, le GP d'Aragón, Aprilia ayant le souhait de l'aligner en course cette année. "On n'a pas parlé de ça pour le moment", a simplement commenté Savadori à sujet ce jeudi. "On est concentrés sur la course, rien de plus."

Le MotoGP va retrouver un plateau de 22 pilotes ce week-end puisque Savadori et Viñales manquaient tous deux à l'appel au GP d'Autriche, le jeu de chaises musicales se poursuivant aussi chez Yamaha. Dans l'équipe officielle, le #12 est remplacé par Cal Crutchlow pour cette manche. Le pilote d'essais de Yamaha devait initialement suppléer Franco Morbidelli, encore convalescent après son opération du genou, mais le départ de Viñales a entraîné son passage du team Petronas à l'équipe d'usine.

SRT a de son côté promu Jake Dixon, qui porte habituellement ses couleurs en Moto2, où Adam Norrodin va le remplacer. Yamaha n'a pas encore annoncé ses pilotes pour le GP d'Aragón mais le retour de Morbidelli devrait attendre la course suivante, à Misano.