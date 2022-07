Luca Marini veut miser sur les qualifications à la reprise

Charger le lecteur audio

Pas simple de trouver le bon équilibre entre performance sur un tour et endurance. Luca Marini en sait quelque chose, lui qui oscille entre les deux domaines depuis son arrivée dans la catégorie MotoGP l'an dernier. Alors qu'il avait mis un point d'honneur à progresser sur le rythme de course pour sa deuxième saison, il veut à présent se reconcentrer sur les qualifications, ayant vu ses performances dans ce domaine pâtir des efforts fournis en vu du dimanche.

"Je suis satisfait de mon évolution par rapport à l'année dernière. Je pense que j'ai beaucoup progressé dans toutes les situations", soulignait-il à l'issue de la course d'Assen, annonçant vouloir mettre l'été à profit pour "travailler, et surtout sur les qualifs". Et d'expliquer : "L'année dernière, j'étais très fort en qualifs, je n'avais pas de problème, mais aujourd'hui je me suis beaucoup concentré sur mon rythme de course, sur le fait de rouler avec le réservoir plein, et j'essaye d'utiliser plus les pneus en essais, mais j'ai mis de côté le travail sur les qualifs. Je pense donc que maintenant que je me suis amélioré sur cette phase et que la moto aussi a progressé, il est temps de recommencer à se battre pour les deux premières lignes et d'accéder à chaque fois à la Q2."

La position moyenne de Luca Marini sur la grille s'est pourtant améliorée, passée de 14,3 pendant son année de rookie à 10,7 au cours des 11 premières manches de cette saison. L'an dernier, il a réussi à accéder cinq fois à la Q2, garante d'une place sur les quatre premières lignes, avec notamment une apparition dans le top 3 sur la grille de Misano. Cette saison, il y est déjà parvenu à six reprises et a visité deux fois la première ligne. Ça n'est toutefois pas suffisant à ses yeux et une progression lui parait nécessaire compte tenu de l'expérience qui est maintenant la sienne en MotoGP et de la qualité de sa Ducati GP22.

"Désormais mes sensations avec ma moto sont très bonnes, mais on s'est beaucoup concentrés sur le rythme de course, sur le fait de piloter la moto avec [le plein] de carburant et de comprendre comment progresser dans les derniers tours de la course. Je pense que j'ai désormais bien progressé dans ce domaine", a-t-il estimé.

"Au Sachsenring, j'ai bien vu que ce qui m'a manqué, ce sont juste les qualifs", a-t-il précisé au sujet de la course qui lui a valu son meilleur résultat à ce stade de la saison avec la cinquième place, mais pour laquelle il s'était qualifié septième. Et la manche d'Assen a selon lui été une nouvelle preuve de l'importance d'une bonne qualification, alors que son coéquipier Marco Bezzecchi s'est classé deuxième en étant parti d'une solide quatrième place.

"On l'a vu avec Bezz : il avait un rythme plus fort pendant le week-end [d'Assen] ; par le passé aussi, il y a eu des week-ends où il avait un bon rythme mais il partait de derrière et il avait du mal à remonter parce qu'il est difficile de dépasser. Tout le monde a un bon rythme, ça dépend juste de votre position de départ. Donc si vous pouvez partir de la première ligne et que vous avez un bon rythme, vous pouvez finir sur le podium."

Voilà qui participe d'un bilan plutôt mitigé pour le pilote VR46 après cette première moitié de championnat, en-deçà de ses attentes. "Sincèrement, un peu moins [bien qu'espéré] mais c'est parce qu'au début de la saison on a rencontré beaucoup de problèmes et ça n'était pas ce que j'attendais", a-t-il rappelé, déterminé à redresser la barre. "Je vais faire quelque chose, c'est certain !"

