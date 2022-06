Malgré sa pole position, Espargaró n'a aucune marge sur ses rivaux

Charger le lecteur audio

Après sa déception au Mugello, où il était passé à côté de ses qualifications pour la course à domicile d'Aprilia, Aleix Espargaró a cette fois parfaitement réussi sa mission chez lui, en Catalogne. Dominateur en essais libres où il avait déjà battu le record de la piste de Fabio Quartararo, il a enfoncé le clou en améliorant encore son chrono en qualifications.

Personne n'a été en mesure de le battre, et le Catalan partira donc en pole position devant ses fans et son public. Néanmoins, s'il a semblé très à l'aise, il assure que sa performance n'a pas été simple à réaliser. "Les qualifications ont été très, très dures. Je dirais que c’étaient les qualifications les plus dures que j'ai faites cette saison parce que la piste était très glissante", a-t-il déclaré en conférence de presse.

"Je n'étais pas certain que je battrais le temps que j'ai fait ce matin en EL3. C'était venu assez facilement, j'avais juste utilisé un pneu soft à l'arrière, mais en qualifications c'était très, très glissant et je n'ai pas vraiment profité des tours, j'ai perdu l'avant plusieurs fois et j'ai aussi eu des high sides. J'ai vraiment roulé à la limite de la moto, mais dans les deux derniers virages j'ai été très, très rapide donc je suis vraiment content de l'avoir fait car c'est mon Grand Prix à domicile et pour le moment le week-end est excellent."

Un excellent week-end qui n'est pas sans rappeler celui de l'Argentine, où il avait également décroché la pole position avant de remporter la première victoire de sa carrière le lendemain, d'autant plus que le piste de Termas de Río Hondo manque elle aussi beaucoup de grip, ce qui réussit bien à la RS-GP. Pourtant, Espargaró fait une grande différence entre les deux Grands Prix.

"Pour moi c'est différent de l'Argentine. Ce n'est pas que c'était simple en Argentine car ça ne l'est jamais en MotoGP, mais j'avais un peu de marge par rapport à mes rivaux, j'étais un peu plus rapide. Ici j'ai du mal comme eux parce que c'est très difficile d'être rapide sur cette piste, avec le manque de grip. Partir de la pole position aide, mais la course sera très difficile."

Être rapide ne suffira pas en course

Aleix Espargaró

Après quatre podiums consécutifs et une victoire manquée de peu à chaque reprise, Espargaró part forcément en favori au vu de sa domination du week-end. Pourtant, une fois encore, la situation n'est pas si simple à ses yeux avec une piste particulièrement piégeuse.

"Normalement, dans 90% des courses, c'est le pilote le plus rapide qui gagne. Mais ici à Barcelone, ce n'est pas si simple. Il ne s'agit pas que d'aller vite. Je peux être très rapide mais il faut aussi gérer le pneu arrière", a-t-il ajouté. "En EL4 j'ai essayé différents réglages électroniques pour voir si je perdais beaucoup de temps ou non en économisant mes pneus, et on est plutôt contents du résultat. Le rythme que j'ai eu est assez solide. Demain ça sera un équilibre pour trouver cette fine ligne entre la vitesse et l'usure du pneu arrière."

Même si la victoire est à sa portée, le Catalan peut compter sur son expérience pour rester calme et ne pas s'emballer par rapport aux enjeux qui découlent de rouler à domicile en étant en pole position et deuxième du championnat. "J'ai plus de stress cette année mais je profite et je m'amuse beaucoup. Je me fiche un peu de la pression et du fait que ce soit le Grand Prix de Catalogne, mon GP à domicile, qu'il y ait ma famille, mes amis. Je m'amuse et je donne le meilleur de moi-même", a-t-il conclu.