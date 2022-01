Pas question pour Marc Márquez de limiter ses risques à l'entraînement

L'accident qu'il a subi à l'entraînement le 30 octobre dernier laissera des traces pour Marc Márquez. Essentiellement, celles d'un nouvel hiver de convalescence, durant lequel il lui a été impossible d'avoir une vie normale et de suivre la préparation dont il aurait eu besoin avant de se lancer dans une nouvelle saison. Mais, alors que ses troubles de la vision sont en voie de guérison, le champion espagnol assure qu'il n'en retirera pas de prudence particulière pour ses entraînements futurs.

C'est lors d'une sortie en enduro qu'il a subi cette chute, lui ayant valu une légère commotion cérébrale et la paralysie d'un nerf près de l’œil droit. "C'était une journée normale", raconte-t-il, habitué à ce type d'entraînement. "Je me suis levé, j'ai pris ma moto d'enduro, j'ai roulé. C'était sur un très petit circuit ici, très près de chez moi, et j'étais avec Josep Garcia, qui est Champion du monde d'Enduro et avec qui je m'entends très bien."

"J'ai roulé pendant 20 minutes et puis j'ai dit 'allez, je vais faire deux tours de plus avant d'y aller' et à ce moment-là je suis tombé dans un virage à droite. J'ai fait une sorte de highside, ma tête a heurté le sol mais je me suis relevé. Je me suis mis debout, j'ai repris la moto, j'ai dit que j'y allais et j'ai continué sur [la moto] d'enduro."

"Je suis arrivé à la maison, j'ai pris une douche et au bout de trois heures j'ai commencé à sentir quelque chose d'étrange en termes de vision et à la tête. J'ai tout de suite appelé mon médecin, je lui ai dit ce que je ressentais et il m'a dit de ne pas paniquer : 'Attends la première semaine, c'est peut-être normal'. Mais une fois la première semaine passée, on a vu qu'il y avait un problème et on vous l'a dit [aux journalistes, ndlr]. On ne l'avait pas dit tout de suite car c'était le conseil du médecin, qui m'avait dit : 'Tranquillise-toi. Parfois, la première semaine ça peut se régler tout seul, mais si ça n'est pas le cas alors ça va prendre longtemps'. Et ça a en effet été long."

Si on reste dans son canapé, on ne prendra aucun risque, par contre on ne sera pas le meilleur au monde. Marc Márquez

Bien qu'il ait été touché au même nerf qu'en 2011, revivant l'angoisse ressentie à l'époque à l'idée que cette blessure puisse marquer la fin de sa carrière, Marc Márquez refuse de se montrer timoré à l'avenir. Aussi, dès qu'il a reçu le feu vert des médecins pour reprendre le guidon d'une moto, il y a quelques jours, c'est en motocross qu'il a immédiatement voulu rouler.

"J'ai choisi la moto de cross, car c'est celle avec laquelle je me suis blessé et elle est très exigeante. Elle requiert d'être très précis, avec des sauts, des côtes et des descentes, et elle requiert une vision totale", explique-t-il.

"Bien sûr, le tout terrain est dangereux, mais c'est dangereux aussi de s'entraîner avec une CBR1000 sur certains circuits qui ne sont pas des circuits de Grand Prix et qui ont des zones de dégagement plus petites. Et puis, au final, il faut bien s'entraîner", souligne-t-il. "Le risque est toujours là. Mais si on reste dans son canapé, on ne prendra aucun risque et on fera toutes les courses, par contre on ne sera pas le meilleur au monde."

Après s'être à nouveau frotté à sa moto de cross, Marc Márquez a rapidement enchaîné avec une autre séance, cette fois au guidon d'une Honda RC213V-S sur le circuit de Portimão. Rassuré et soulagé, il devrait retrouver le paddock à l'occasion des essais de pré-saison de Sepang, le 5 février.

