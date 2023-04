Enfin performant, Morbidelli souligne les progrès sur le moteur Yamaha

Charger le lecteur audio

Franco Morbidelli semble enfin sur les bons rails. Après un Grand Prix du Portugal à l'image de sa saison 2022, avec une 14e position anonyme en course sprint suivie d'une dernière place le lendemain dans la course principe – à 27 secondes du leader et près de 20 de son coéquipier Fabio Quartararo –, l'Italien est constamment aux avant-postes depuis le début du week-end en Argentine.

Morbidelli a pris la quatrième place en qualifications, ce qui a fait de lui le premier des pilotes qui avaient les pneus pluie sur la grille de départ et en course sprint, il a émergé en tête au premier virage, avant d'ouvrir sa trajectoire. Resté deuxième, il a doublé Álex Márquez et brièvement mené, mais n'a pas pu résister à Brad Binder. Il a ensuite longtemps occupé la deuxième place, avant de céder aux pilotes VR46 en fin d'épreuve, pour se classer au quatrième rang.

"C'était sympa", a déclaré le vice-Champion du monde 2020, jamais si bien placé depuis qu'il a rejoint l'équipe Yamaha officielle fin 2021. "J'ai pris un bon départ, j'étais un peu trop excité au premier virage et il y avait une grosse flaque, j'ai eu peur, je suis sorti large et j'ai lâché la première place. J'ai pu me relancer et même mener la course pendant quelques tours. C'était incroyable, tellement agréable."

"Après, j'avais moins de potentiel que les Ducati. J'ai essayé de faire au mieux et de décrocher le meilleur résultat possible. C'est une quatrième place, je la prends. L'équipe la mérite, elle travaille énormément pour qu'on revienne. On doit travailler ensemble pour décrocher des résultats encore meilleurs. Ce genre de résultats est un bon carburant pour moi et pour l'équipe – pas tant le résultat, mais ce genre de performance."

Une Yamaha enfin rapide en ligne droite

Franco Morbidelli est satisfait d'avoir pu défendre sa quatrième place face aux Ducati d'Álex Márquez et de Pecco Bagnaia en fin d'épreuve, grâce à une Yamaha "très rapide en ligne droite", ce qui n'était absolument pas le cas jusqu'à l'an passé. L'influence de Luca Marmorini, devenu consultant pour développer le quatre cylindres en ligne de la marque, se fait selon lui ressentir.

"C'est grâce à l'équipe et grâce à Marmorini. Un grand, grand merci à eux, ils on fait un gros travail pour améliorer le moteur, le potentiel est bien plus gros que l'an dernier. C'est bien, bravo à eux mais il y a encore des domaines sur lesquels on doit travailler."

Franco Morbidelli

Morbidelli a ainsi précisé que l'adhérence n'est "pas le point fort" de Yamaha mais a insisté sur les progrès en vitesse de pointe, sans lesquels il n'aurait pas pu conserver la quatrième place samedi : "Je pensais à tous les ingénieurs et à Marmorini, qui m'ont aidé à garder cette position dans la ligne droite. On a pu être très difficiles à doubler, il faut le prendre comme un bon point. L'an dernier, on aurait été fumés donc c'est positif, merci à eux."

Franco Morbidelli a effectué son bond en avant dans un week-end difficile pour Fabio Quartararo, qui l'a largement dominé depuis qu'ils ont été à nouveau réunis dans l'équipe officielle, mais il ne veut pas entrer dans une comparaison directe. "La différence entre Fabio et moi est très faible", a-t-il estimé auprès du site officiel du MotoGP. "Les différences entre les Ducati et nous sont plus importantes, donc on doit travailler ensemble pour réduire l'écart."

La priorité de Morbidelli reste donc de continuer à améliorer sa Yamaha : "On verra si on arrive à corriger nos problèmes pendant l'année. Je dois garder les pieds sur terre, penser à la course [de dimanche] et à reproduire ce genre de performance à Austin. Si je parviens à le faire, on pourra penser à construire des performances sur cette base."