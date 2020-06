Le recrutement de Petrucci offre un nouveau statut à Tech3

S'il n'est pas encore officiel, le départ de Pol Espargaró est acté depuis plusieurs semaines chez KTM, et le constructeur autrichien devait trouver un remplaçant à l'Espagnol, qui est le leader du projet depuis ses débuts. Finalement, le team officiel présentera un duo très jeune en 2021, avec Miguel Oliveira et Brad Binder, qui disputeront respectivement leur troisième et seconde saisons en MotoGP. Hervé Poncharal, directeur de Tech3, laisse partir le Portugais vers le team factory comme l'a confirmé l'annonce conjointe du line-up des deux équipes.

"Nous sommes très heureux et fiers, tout d'abord de pouvoir débuter la saison bientôt à Jerez, avec nos pilotes actuels, Miguel Oliveira et Iker Lecuona. Nous pensons que la saison 2020 peut être très réussie pour KTM en général, et je l'espère pour Tech 3", a déclaré Poncharal. "Durant cette longue attente avant de pouvoir recommencer à courir, nous avons dû réfléchir avec KTM au sujet du line-up pour 2021. Nous pouvions voir que le leader, Pol Espargaró, allait partir, nous avons eu beaucoup de réunions et nous sommes ravis de pouvoir enfin annoncer notre décision. L'équipe officielle aura son duo rêvé avec Miguel Oliveira et Brad Binder, et ce sera clairement une équipe solide. Je suis sûr qu'ils porteront haut les couleurs de KTM."

Lire aussi : Petrucci rejoint Tech3 pour 2021, Oliveira va chez KTM

Tech3, de son côté, a prolongé d'une année le contrat de Lecuona, qui doit faire ses débuts en 2020. Le fait qu'il n'ait pas encore pu rouler et que la saison s'annonce pour le moins particulière a poussé Poncharal à lui donner immédiatement une seconde chance : "Iker Lecuona, le plus jeune pilote sur la grille MotoGP actuellement, sera encore avec nous en 2021. Nous sommes tous très heureux car c'était une grande étape pour lui, de passer sur une MotoGP, et il n'a malheureusement pas eu beaucoup de chances de nous montrer ce qu'il peut faire à cause de la situation sanitaire. Il était clair pour tout le monde que nous lui donnerions une autre opportunité après la saison 2020 d'être avec nous en 2021. Je vois Iker comme un leader potentiel en MotoGP dans le futur.

Lorsqu'il a été clair qu'un accord avait été trouvé entre Danilo Petrucci et KTM la semaine dernière, il semblait évident que l'Italien allait quitter l'équipe officielle Ducati pour rejoindre celle du constructeur autrichien. Pourtant, avec la sélection d'Oliveira et Binder, cette dernière se prive de la possibilité d'engager Petrucci, qui rejoint donc Tech3. Héritant du pilote le plus expérimenté des deux équipes, Hervé Poncharal ne cache pas sa fierté de pouvoir annoncer un tel nom pour 2021 dans son team.

"Venons-en maintenant à la grande surprise : nous aurons également le plaisir d'accueillir Danilo Petrucci avec nous à partir de 2021. Danilo est un homme que je respecte beaucoup. C'est un gars normal, qui dit toujours bonjour à tout le monde, qui a beaucoup du charisme et un grand sens de l'humour. De plus, et c'est vraisemblablement encore plus important, c'est quelqu'un qui court pour l'équipe et c'est un vainqueur en MotoGP. N'oubliez pas qu'il a gagné le GP au Mugello l'an dernier, une course très importante pour un pilote italien sur une moto italienne, il a battu Marc Márquez et Andrea Dovizioso, ce qui n'est pas une tâche aisée, et il a terminé sixième du championnat."

"Je pense que son expérience et ses connaissances aideront notre projet MotoGP à se développer et à avancer. Son attitude toujours positive et sa volonté de partager et de travailler avec une équipe, qui se comporte comme une famille, est exactement ce qu'il trouvera chez Tech3. Je le connais depuis un moment et nous avons toujours partagé des bons moments. La dernière chose que j'aimerais dire, c'est que le fait que l'on ait le pilote le plus expérimenté des quatre au sein de Tech3 signifie qu'il n'y a désormais plus d'équipe satellite ou factory."

Tech3, une équipe semi-usine

La relation entre Tech3 et KTM a débuté en 2019 et n'a pas été de tout repos, avec une adaptation obligatoire à la RC16, ainsi que la blessure pour Oliveira en fin de saison. Néanmoins, la phase la plus compliquée est terminée et le Français insiste sur le fait que les quatre motos engagées par la firme de Mattighofen seront des machines officielles, et que Petrucci aura donc les mêmes chances que sur n'importe quelle autre KTM.

"Il y a quatre pilotes d'usine Red Bull KTM sur la grille avec le même soutien, le même matériel, et cela nous montre le soutien que KTM donne à notre équipe, car ce n'est pas toujours le cas avec d'autres constructeurs. J'aimerais remercier Stefan Pierer, Hubert Trunkenpolz et Pit Beirer pour avoir clairement montré au monde qu'il y aura quatre pilotes d'usine, et que les deux pilotes Tech3 en font partie. Ce sont des nouvelles incroyables et c'est un programme excitant. Il y a encore beaucoup de courses et nous n'avons même pas débuté la saison 2020, mais nous sommes impatients à l'idée de travailler avec notre équipe 2021."

Voir aussi :