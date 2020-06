Petrucci rejoint Tech3 pour 2021, Oliveira va chez KTM

Les rencontres successives entre Danilo Petrucci, son manager et les dirigeants de KTM ne laissaient plus de doute quant au fait qu'il rejoindrait la marque autrichienne, après que la signature semblait avoir été entérinée la semaine dernière. Cependant, la surprise est venue de l'équipe dans laquelle courra l'Italien, puisqu'il ne sera pas pilote officiel pour KTM, mais pour Tech3.

C'est en effet Miguel Oliveira qui rejoindra Brad Binder en remplacement de Pol Espargaró, en partance pour Honda. Le Portugais avait été déçu de ne pas être choisi pour remplacer Johann Zarco quand le Français a interrompu son alliance avec KTM, et semble avoir réussi à négocier sa place pour 2021 avant que le constructeur autrichien n'ait d'autre option.

Lire aussi : Officiel - Smith va débuter la saison avec Aprilia à Jerez

C'est pourtant ce qui s'est produit, puisque Petrucci s'est retrouvé sur le marché après l'annonce de l'arrivée de Jack Miller dans la structure d'usine de Ducati en 2021. La marque ne cache pas non plus sa volonté de prolonger le contrat d'Andrea Dovizioso, en dépit de négociations difficiles autour du salaire de l'Italien. Le fait que Ducati accepte d'offrir un contrat d'un an au vice-Champion du monde en titre s'il le demande est un signal fort quant à une volonté de le conserver dans ses rangs.

Petrucci n'a donc pas pu rejoindre l'équipe officielle KTM et rejoindra Iker Lecuona chez Tech3, où il aura toutefois la chance de piloter une machine similaire à celle opérée par l'équipe factory. Par ailleurs, ce sera la troisième année de l'équipe française avec les RC16, ce qui lui permettra de profiter d'une expérience non négligeable.