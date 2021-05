Qualifs - Quatrième pole de suite pour Fabio Quartararo !

C'est sur un circuit du Mugello à l'ambiance pesante que se sont déroulées les qualifications du Grand Prix d'Italie MotoGP, tout le monde ayant en effet en tête les images préoccupantes de l'effroyable accident qui a marqué la fin des qualifs Moto3, en début d'après-midi, et espérant recevoir des nouvelles rassurantes au sujet de Jason Dupasquier, qui a été héliporté vers l'hôpital. Et, comme pour mieux traduire cette atmosphère, de lourds nuages noirs se sont positionnés au-dessus du Mugello lorsque la séance a débuté, repoussée de 30 minutes par rapport au programme initial.

Márquez applique la stratégie parfaite

Les essais libres avaient fait des déçus et nombreux étaient les prétendants aux deux premières places de la Q1, synonyme d'accession à la Q2 dans la foulée. Le premier run a vu Takaaki Nakagami se placer au sommet du classement. Avec un temps de 1'46"195, le pilote LCR devançait à cet instant Enea Bastianini de 0"253, le pilote Avintia ne comptant qu'une avance minime sur Aleix Espargaró et Michele Pirro. À ce stade, quelques grands noms étaient encore loin du compte, à commencer par Marc Márquez, cinquième de la séance, ou encore Maverick Viñales, septième. Quant à Valentino Rossi, il apparaissait en dernière position.

Une fois les pneus adéquats chaussés, Espargaró est revenu à seulement 19 millièmes de Nakagami, mais ce n'était pas encore suffisant. Gêné dans son premier run, Viñales a réussi à se remobiliser pour boucler un tour de 1'46"045, digne cette fois d'un passage en Q2. Mais la menace se trouvait derrière lui : idéalement placé dans sa roue, Marc Márquez a fait mieux encore et pris la tête du classement en 1'45"924.

Il restait un tour à Espargaró, et le pilote Aprilia a su en profiter pour se replacer à la deuxième position, à un dixième tout rond de Márquez, déjà rentré au stand. Tout pouvait encore se jouer dans le dernier tour de Viñales, lancé dans une ultime attaque prometteuse : le pilote Yamaha était en effet en avance… mais il s'est manqué dans Bucine. Pour l'Espagnol, le couperet était sans appel : troisième de la séance, il partira de la 13e place dimanche.

À l'issue de cette Q1, Enea Bastianini a obtenu pour sa part la 14e place sur la grille de départ, devant Takaaki Nakagami, qui n'a pas été en mesure d'améliorer son temps du début de séance. Michele Pirro partagera la sixième ligne avec Luca Marini et Danilo Petrucci. Valentino Rossi partira finalement 19e.

14e pole MotoGP pour Quartararo

Lorsque les 12 pilotes autorisés à en découdre pour définir les quatre premières lignes de la grille de départ ont quitté la pitlane, de premières gouttes de pluie touchaient Scarperia, l'une des communes limitrophes du circuit. Pas de temps à perdre, donc ! Pecco Bagnaia, Jack Miller, Aleix Espargaró et Fabio Quartararo se sont succédé à la première place, entrant très largement dans la fenêtre des 1'45 jusqu'à flirter avec le record établi ce matin en EL3.

Au retour en piste après le changement de pneu, Quartararo a amélioré le meilleur temps en allant chercher un nouveau record avec un tour de 1'45"187. Quelques instants plus tôt, Miguel Oliveira s'est porté sur la première ligne, mais ce fut provisoire : son propre coéquipier, Brad Binder, auteur ce matin d'une vitesse de pointe inédite pour la KTM et pour cette piste, l'a fait rétrograder en se positionnant à son tour derrière Quartararo et Aleix Espargaró.

Lire aussi : KTM a gagné en efficacité avec un nouveau cadre au Mugello

Le drapeau à damier était de sortie et les derniers tours restaient à boucler. Reprenant son attaque, Bagnaia s'est propulsé à la deuxième place, suivi par Zarco, qui était jusqu'alors dernier de cette séance. Ils complètent tous deux la première ligne, derrière un Fabio Quartararo imbattable, qui partira de la pole position pour la 14e fois en MotoGP et la quatrième fois de suite ! "Je souhaite dédier cette pole à Jason, qui a été victime d'une très mauvaise chute. Je prie pour lui, j'espère qu'il ira bien et je prie pour sa famille", a déclaré le Français à l'issue de la séance.

En deuxième ligne, on retrouvera dimanche Aleix Espargaró, qui a encore amélioré son temps dans son dernier tour, mais sans parvenir à se repositionner dans le top 3. Jack Miller a lui aussi dû se contenter d'un emplacement inférieur à ses ambitions, puisqu'il hérite de la cinquième place, devant les deux KTM. Viennent ensuite les pilotes Suzuki, Álex Rins devant Joan Mir.

En quatrième ligne, Franco Morbidelli devancera les deux pilotes Repsol Honda. Resté au stand, où on l'a vu longuement masser son épaule droite meurtrie, Marc Márquez n'a repris la piste que pour les trois dernières minutes de la séance, mais il devance malgré tout son coéquipier, Pol Espargaró.

GP d'Italie - MotoGP - Q2

GP d'Italie - MotoGP - Q1