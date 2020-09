Quartararo aimerait un podium mais pense que ce sera "difficile"

Dixième au terme de la première journée d'essais du Grand Prix d'Autriche, Fabio Quartararo tire un bilan mitigé de ce début de week-end. S'il pense pouvoir être nettement plus rapide lorsqu'il se sera adapté aux pneus utilisés pour les tours rapides, il ne sait pas à quel point il pourra progresser au niveau du chrono et dans la hiérarchie. De plus, la météo reste une inconnue importante, avec la pluie qui a déjà perturbé les seconds essais libres à Spielberg.

"Ce matin, notre rythme n’était pas si bon, mais pas mauvais non plus, puis nous sommes passés en medium à l’avant et en tendres à l’arrière, et j’ai eu des difficultés à m’adapter", explique le Français. "C'est pour ça que mon time attack n’était pas si bon. En Essais Libres 2, on est juste sortis pour voir si la moto était bonne [sous la pluie]. Pour demain, si c’est sec, on a une idée, on verra si ça fonctionne. Mais nous n'étions pas bons à 100% en EL1."

Quartararo est partagé entre l'espoir d'un bon résultat, lui qui avait signé un podium en 2019 sur le Red Bull Ring, et la raison qui veut qu'assurer les points serait une bonne chose dans l'optique du championnat. S'il avoue que "le podium est possible" mais qu'il reste "un objectif difficile", le leader du classement sait aussi qu'il devra composer avec des Ducati et des KTM qui s'annoncent très rapides. La seule inconnue pour lui est sa marge de progression, à condition qu'il arrive à affiner les réglages et l'adaptation de sa moto.

"Pour les pneus, je pense que ce sera bien mieux qu’à Brno. En EL1 après une erreur j’ai oublié de changer de pneus, ce n'était pas voulu, et la performance n’était pas si mauvaise. Les réglages de la moto n’étaient pas mauvais le matin. Je ne suis pas si heureux de la journée dans son ensemble, mais je le suis car les conditions de la moto n’étaient pas idéales. Je peux être heureux, nous ne pouvons évidemment pas dire que nous pouvons viser la victoire mais je veux faire au mieux, marquer un maximum de point, puis nous nous rendrons à Misano, qui sera une bonne piste pour nous."

Interrogé sur un voyant qui a été vu en train de s'allumer sur l'affichage de sa moto, il assure que ce n'était pas une alerte liée à un problème technique, mais simplement une consigne qui lui a été passée pour la suite de sa séance : "Non, je devais revenir au box pour changer de pneus et faire le time attack. Ce n’était pas un problème moteur, on ne peut pas voir notre moteur en direct, donc c’était juste pour changer les pneus."

La saison de MotoGP, débutée le mois dernier à Jerez, n'a pour l'instant connu que des conditions sèches et chaudes. S'il ne verrait pas d'inconvénient à découvrir sa moto 2020 sous la pluie en Autriche, il préférerait toutefois avoir du temps sur piste sèche pour préparer la suite de son week-end et découvrir si les ajustements que son équipe compte effectuer avant les EL3 seront payants ou non.

"S'il pleut demain, ce sera la première fois que nous piloterons avec la nouvelle moto sous la pluie. Ce serait bien que ça arrive ici, mais je serais heureux d’avoir la troisième séance d'essais libres sur le sec, car je veux voir si ce qu’on a fait après les EL2 s'avérera bon ou non. Je suis impatient de le découvrir, mais on doit être prêts pour toutes les conditions, on ne peut pas se perdre en route. Sur la moto, on doit être à notre meilleur niveau et aussi près que possible de la tête."