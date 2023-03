Quartararo en quête d'une solution pour exploiter le moteur de la Yamaha

Charger le lecteur audio

Après l'expérience d'un premier Grand Prix au guidon de la Yamaha 2023, Fabio Quartararo pointe le besoin de mieux exploiter le nouveau moteur. Celui-ci a beau avoir gagné en puissance, ce qui s'est traduit dès les essais hivernaux par un gain de vitesse de pointe, cela n'a pas résolu toutes les difficultés. Face aux machines qui dominent le championnat aujourd'hui, la M1 reste, selon le Champion du monde 2021, inférieure sur le tour qualifs, puis en course lorsqu'il s'agit de se battre.

"Ce qui est sûr, c'est qu'avec le peu qu'on a changé sur la moto cette année, on a quand même amélioré pas mal, surtout sur les chronos, mais il faut qu'on utilise plus de puissance sur les phases d'accélération. On [pourrait] utiliser plus de puissance, mais on ne le peut pas par rapport au wheelie. C'est quelque chose sur quoi on travaille", explique le pilote français, dixième de la course sprint portugaise (après avoir été heurté au départ) puis huitième dimanche.

"Mais sincèrement, le problème [qui fait] qu'on n'arrive pas à faire un très bon tour qualifs, on ne sait pas pourquoi", ajoute-t-il. C'est pourtant l'un des domaines où les progrès sont les plus essentiels, surtout au vu de l'incidence du nouveau format mis en place en MotoGP avec l'arrivée de la course sprint. Mais pour Fabio Quartararo, cette infériorité de la Yamaha dans le time attack fait écho aux difficultés rencontrées en course, où il peine à se montrer efficace face aux autres motos pour tenter des dépassements, sa M1 ayant trop tendance à se cabrer dans la phase d'accélération.

"Il faut clairement qu'on progresse. On a plus ou moins les mêmes problèmes en course et dans le time attack", observe-t-il. "On a un grand potentiel pour piloter vite mais ensuite, quand il s'agit de se battre avec les autres, on a un peu plus de mal. C'est ce sur quoi on travaille avec Yamaha, pour comprendre comment être plus proches d'eux à la sortie des virages pour au moins préparer un dépassement, parce qu'on doit dépasser dans des secteurs où c'est vraiment dur."

"C'est un problème de puissance qu'on a encore, et [il y a aussi le fait] qu'on n'arrive pas à l'utiliser de la façon dont on le veut, surtout dans les moments où on n'est pas limités par le moteur, [quand] on a besoin de plus d'accélération mais qu'on cabre. C'est un problème qui nous fait vraiment dire qu'en qualifs on n'arrive pas vraiment à faire de bons chronos et qu'en course on n'arrive pas vraiment à faire des dépassements."

"C'est mieux", concède-t-il en évoquant le moteur 2023 par rapport à la version précédente. "Après, quand je suis avec les Aprilia et les Ducati, on ne peut pas se rapprocher. On n'arrive même pas à tenir l'aspi. […] Ils ont progressé, mais nous il nous en manque. C'est sûr qu'il reste encore des steps à faire."

Malgré un constat aussi préoccupant, Fabio Quartararo fait parler la sérénité qu'il a acquise depuis deux ans et affiche un esprit volontaire, résolument tourné vers la recherche collective d'une solution.

"On sait qu'on ne peut maintenant plus rien faire sur le moteur et il va falloir trouver une solution pour quand même essayer de l'utiliser. Ça ne va pas être facile, mais on y travaille et il reste encore 40 courses, 20 événements, donc il va falloir vraiment rester calme parce qu'il est facile de s'énerver", observe-t-il. "Pour l'instant, on est clairement inférieurs aux Aprilia et aux Ducati surtout, mais il va falloir quand même rester calme, ne pas trop penser à ça, parce qu'en ce moment c'est facile de regarder ces deux marques. Pour l'instant, je reste concentré sur nous et essayer de donner notre plus grand potentiel."

"Je peux toujours faire mieux, et c'est pour ça que j'essaye toujours de prendre le positif. Je sais très bien qu'on n'est pas parfaits, donc je sais que je peux toujours améliorer les choses. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui peut vraiment tout faire mais avec tout le personnel qu'on a, je pense que tout le monde peut faire un petit peu pour réussir à améliorer."

