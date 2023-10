Quartararo sans réponse face à Ducati : "On ne peut vraiment rien faire"

Fabio Quartararo l'avait annoncé en début de week-end : Yamaha disposait sur le papier d'une chance de bien figurer en Indonésie, notamment à la faveur de caractéristiques particulières du côté de l'allocation pneumatique proposée à Mandalika, où Michelin propose une solution de carcasse particulièrement rigide et des composés pneumatiques offrant une évacuation de la chaleur et un grip adapté.

Le premier signe rassurant est ainsi venu de la séance de qualifications, que le Français de l'équipe Yamaha a conclues au quatrième rang, derrière Luca Marini et les deux Aprilia officielles. Notablement, le Français devançait toutes les Ducati, à l'exception de celle du poleman.

La course sprint a bien entendu ramené les choses à un niveau connu cette saison, avec trois Ducati trustant les places du podium, mais Quartararo est tout de même parvenu à conserver un beau rythme et faire une course plutôt solitaire, conclue à la cinquième position (à 3"121 du vainqueur, Jorge Martín).

"Trop de différence" avec Ducati

On sentait néanmoins poindre la déception dans la réaction d'El Diablo une fois celui-ci passé dans le carré presse, au micro de Canal+ : "Je ne peux pas aller plus vite", a-t-il ainsi regretté, après n'avoir pas pu mener la lutte contre les Ducati ni se détacher aux commandes comme l'a fait l'Aprilia de Maverick Viñales. "La différence de moteur est beaucoup trop grande, sincèrement. Même au début, je me suis battu avec [Jorge] Martín, mais ça n'avait aucun sens de résister : il allait plus vite que moi, il me passait dans les accélérations donc voilà..."

"J'ai donné mon maximum, c'est le plus important, mais c'est vrai que c'est frustrant de voir qu'on fait ce genre de résultats et qu'on sent qu'on a rien pour faire mieux. Sincèrement, en voyant le résultat d'aujourd'hui, un top 5 [en course principale] ça serait bien. Bien sûr que je ferai tout pour un podium mais il y a beaucoup de différence sur les accélérations [face auxquelles] on ne peut vraiment rien faire."

Revenant une nouvelle fois sur sa vision générale de la performance affichée de toutes parts, Quartararo considère que Ducati évolue bien dans une "catégorie totalement différente".

"Le départ a été bon", a-t-il déclaré lors de son point presse collectif. "Mais ensuite, il était difficile de rester dans le rythme des autres. C'était vraiment frustrant de voir la manière dont ils dépassaient. J'ai essayé de suivre, mais c'est une catégorie totalement différente."

Le Français n'a pas manqué de noter la performance des deux pilotes VR46, qui se remettent tous deux d'une fracture à la clavicule. À la question de savoir s'il a été surpris de voir les Italiens afficher un tel niveau en course pour finir sur le podium, le pilote Yamaha a salué leur résultat : "Oui, bien sûr. C'est assez choquant, surtout Marco [Bezzecchi], car je pense que Luca [Marini] a eu un peu plus de temps que Marco [depuis sa blessure], mais c'est une super course de ces deux pilotes !"

Avec Fabien Gaillard

Résultats GP d'Indonésie MotoGP - Course Sprint