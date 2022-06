Quartararo : "Une victoire spéciale, similaire à celle de Barcelone"

Charger le lecteur audio

Et de trois pour Fabio Quartararo ! Cet après-midi le Français a décroché son troisième succès cette saison après avoir maîtrisé son sujet sur le Sachsenring, après avoir pris le dessus sur le poleman Pecco Bagnaia dès le départ avant d'effectuer un véritable cavalier en solitaire sur les 30 tours de course courus en Allemagne.

La récompense d'une parfaite gestion de ses pneumatiques, après avoir pourtant fait un pari osé avec le recours au pneu medium à l'arrière de sa Yamaha – ils ne sont que trois à avoir fait ce choix sur la grille.

La majorité des pilotes a en effet craint que ce composé ne soit trop tendre pour tenir l'intégralité de l'épreuve, qui plus est dans la fournaise que l'on sait ce week-end. Mais pas Quartararo, qui sûr de lui est allé contre vents et marées pour imposer ses vues. "J'étais en confiance avec le medium", a-t-il confirmé en conférence de presse. "Des gars de Michelin sont venus me prévenir qu'il n'y avait que deux autres [pilotes] avec le medium, tout le monde a eu un mouvement de recul à se demander ce qu'on devait faire. Mais j'ai fait 'non, non, on reste avec le medium et on va bien faire', et nous avons effectivement bien fait, même si je m'attendais à un peu moins de dégradation. Je suis content car je pense que nous avons réussi à réaliser une très belle course."

Quartararo a profité de l'abandon de Bagnaia pour gérer sa course à la perfection

Il s'agit de la deuxième victoire consécutive de Quartararo après celle décrochée il y a deux semaines à Barcelone. Un succès qui a été lent à se dessiner après des débuts à tâtons le vendredi, mais comme il l'avait prédit, le scénario catalan s'est bien renouvelé ce week-end dans la Saxe.

"C'est une victoire spéciale, similaire à celle de Barcelone, car vendredi je n'étais pas au mieux mais hier c'était déjà mieux, et ce matin avec le pneu medium usé cela m'a semblé être un choix correct, car après 27 tours couverts j'étais encore dans la fenêtre basse des 1'22. Lors de la course les conditions ont été totalement différentes. Au début j'ai eu un peu peur car j'utilisais plus de pneu que ce que j'escomptais pour parvenir à être rapide, et au final les cinq ou six derniers tours ont été un vrai désastre pour l'arrière ! Mes sensations sur l'avant ont en revanche été très bonnes, et je suis très content d'être là aux avant-postes."

Nécessité d'évoluer en tête de course

Leader pour ainsi dire de bout en bout, Quartararo savait que réaliser le holeshot (et contrer une attaque de Bagnaia à l'amorce de la deuxième boucle) était presque une condition sine qua non à la victoire compte tenu de ses difficultés à doubler avec la Yamaha, à plus forte raison sur un circuit aussi étriqué que le Sachsenring.

"Nous devons toujours faire en sorte d'être en première position, car si ce n'est pas le cas tout devient plus difficile", explique-t-il. "Il faut que je sois le plus à l'avant possible, car dès qu'il s'agit de doubler d'autres motos je suis plus en difficulté. Au départ c'est toujours un peu plus facile, car là j'étais vraiment proche de Pecco, et quand il m'a doublé au premier virage, quand bien même il n'est pas parti très large, j'ai été en mesure de décroiser."

Reste que sa performance du jour constitue un modèle de course de gestion. Débarrassé de Bagnaia suite à la chute de l'Italien dès le quatrième tour, Quartararo a alors dû contrôler la situation vis-à-vis de son compatriote Johann Zarco, qui s'était entretemps défait d'Aleix Espargaró de manière spectaculaire dans le Waterfall (le 11e virage).

Le pneu medium, un pari gagnant

Au final, son pneu medium aura tenu un rythme correct sur la majeure partie de l'épreuve, ne commençant à montrer des signes de faiblesse que dans les derniers tours. Mais l'issue de la course était alors déjà jouée. "Lors des premiers tours, quand Johann était derrière moi, je savais que tout le monde avait le pneu hard à l'arrière", rappelle-t-il.

"Quand je commençais à avoir une seconde d'avance je cherchais à contrôler [l'écart] car je ne voulais pas attaquer davantage. J'essayais en effet de prendre le plus grand soin du pneu arrière car les conditions étaient vraiment difficiles. Quand je voyais Johann refaire un peu de son retard alors j'attaquais un peu plus. Ce fut bien sûr difficile mais les dix ou 15 premiers tours ont surtout été une question de gestion, et j'ai vraiment fait attention au pneu arrière. Celui-ci a d'ailleurs très bien fonctionné entre le 15e et le 25e tour."

Son succès du jour permet à Quartararo de faire le break au championnat, puisqu'il affiche désormais 34 unités d'avance sur son plus proche adversaire, Aleix Espargaró, quatrième aujourd'hui en Allemagne. De quoi envisager sereinement la prochaine manche, qui aura lieu le week-end prochain à Assen, circuit où il s'était imposé l'an dernier.