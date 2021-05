Test Jerez - Viñales devance les pilotes Suzuki, Márquez roule peu

Les pilotes étaient encore sur le circuit de Jerez ce lundi pour une journée de tests. Maverick Viñales a réalisé le meilleur temps après avoir monopolisé la première place une grande partie de la journée sur le circuit andalou.

Le pilote Yamaha s'est vite emparé de la tête dans la matinée, établissant une référence en 1'37"135 après les deux premières heures d'essais. Álex Rins a fait mieux en début d'après-midi et le 1'36"913 réalisé par le pilote Suzuki a longtemps été le seul chrono en dessous de la barre des 1'37, avant que Viñales reprenne l'avantage moins de deux heures avant le drapeau à damier, pour seulement 0"034.

L'Espagnol était le seul représentant du team Yamaha factory puisque Fabio Quartararo a renoncé à rouler en raison de l'arm-pump qui l'a déjà beaucoup ralenti en course dimanche. Le Niçois doit passer des examens qui détermineront si une intervention chirurgicale sera nécessaire avant le GP de France, prévu à la fin de la semaine prochaine. La moto de Stefan Bradl, lui aussi diminué par un syndrome des loges, est également restée dans le box ce lundi.

Rins est resté deuxième du classement même s'il n'a plus roulé après 14h puisqu'il devait quitter le circuit pour des examens de l'épaule droite, endolorie après sa chute samedi. "C'est peut-être un peu de fluide sous l'articulation, il faudra voir si on peut l'enlever", a expliqué Rins dimanche. Cette épaule est fragilisée depuis sa chute sur ce même circuit en 2020 et il a renoncé à une opération cet hiver malgré des ligaments déchirés.

Comme son équipier Joan Mir, troisième, Rins a consacré l'essentiel de ses essais au moteur 2022 de Suzuki, déjà évalué par l'équipe dans les tests de Losail avant le début de la saison. Les pilotes du constructeur de Hamamatsu disposaient également d'un châssis adapté à cette nouvelle version du moteur.

Takaaki Nakagami a pris la quatrième place, poursuivant ses essais de châssis, après avoir été le meilleur représentant de Honda dimanche en roulant avec la spec 2020. Le Japonais a devancé Johann Zarco et Pol Espargaró. Miguel Oliveira, auteur du septième temps, a été le meilleur représentant de KTM, devant Luca Marini, Franco Morbidelli et Pecco Bagnaia. Valentino Rossi a pris la 12e place.

Aleix Espargaró, également diminué par un arm-pump, n'a fait que 12 tours qui lui ont permis de réaliser le 14e temps. Peu de temps de piste, mais une chute pour le pilote Aprilia, parti à la faute au virage 6 dans son tout premier tour de la journée. Il a devancé Álex Márquez, stoppé par un souci technique dans l'après-midi et contraint de s'arrêter au virage 5.

Marc Márquez s'est classé au 16e rang après avoir bouclé uniquement sept tours en raison de douleurs au niveau du cou. Se disant "détruit" physiquement après l'arrivée du GP d'Espagne, le pilote catalan avait pour ambition de faire de 30 à 40 tours si sa condition le permettait, même s'il a noté des progrès depuis Portimão. Jack Miller, vainqueur dimanche, s'est contenté d'un modeste 18e temps.

Aleix Espargaró n'est pas le seul pilote à être tombé. La journée a également été marquée par des chutes pour son frère Pol et pour Lorenzo Savadori, dans le premier virage pour l'Espagnol et au virage 11 pour l'Italien.

Test MotoGP Jerez

Pos. Pilote Moto Chrono/Écart Tours 1 M. Viñales Yamaha 1'36"879 101 2 A. Rins Suzuki +0"034 59 3 J. Mir Suzuki +0"431 64 4 T. Nakagami Honda +0"469 71 5 J. Zarco Ducati +0"556 75 6 P. Espargaró Honda +0"627 89 7 M. Oliveira KTM +0"629 72 8 L. Marini Ducati +0"680 66 9 F. Morbidelli Yamaha +0"748 67 10 P. Bagnaia Ducati +0"811 40 11 B. Binder KTM +0"819 66 12 V. Rossi Yamaha +0"821 73 13 E. Bastianini Ducati +0"838 54 14 A. Espargaró Aprilia +1"006 12 15 A. Márquez Honda +1"291 75 16 M. Márquez Honda +1"424 7 17 I. Lecuona KTM +1"495 64 18 J. Miller Ducati +1"576 44 19 D. Petrucci KTM +1"729 63 20 T. Rabat Ducati +1"947 65 21 L. Savadori Aprilia +2"145 54 - F. Quartararo Yamaha - - S. Bradl Honda -

