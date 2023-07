Les travaux ont débuté pour refaire la surface à Valence

Le circuit de Valence se refait une beauté ! L'an passé, l'habituel théâtre de la dernière course de la saison en MotoGP avait annoncé que sa surfaite serait refaite avant l'édition 2023. La promesse sera tenue puisque les travaux ont débuté ce mercredi et se prolongeront une bonne partie de l'été. Il faudra en effet attendre la dernière semaine du mois d'août pour qu'ils soient accomplis.

Selon les responsables du circuit, la pose de ce nouvel enrobé répond à quatre objectifs : corriger les problèmes apparus sur la surface au fil des ans, faire face à l'usure de l'asphalte, améliorer la sécurité et renforcer le caractère de la piste.

Le travail a en réalité débuté il y a plusieurs semaines avec des analyses topographiques de planimétrie destinées à mesurer tous les détails du circuit et notamment identifier les bosses, les creux et les zones où l'eau venait s'accumuler.

Il a ainsi été décidé de se pencher particulièrement sur le premier virage et le dernier virage, avec un travail plus en profondeur et des vibreurs intégralement refaits. Les nouveaux vibreurs seront plus larges et répondront à de nouvelles normes établies par la FIM et la FIA, la piste accueillant aussi des catégories comme la F1 Academy, le GT World Challenge, la Clio Cup et la F4 Espagne.

Le circuit Ricardo Tormo a également précisé que le réseau de drainage serait en partie rénové, afin d'éviter les situations d'aquaplaning en cas de pluie et d'accélérer l'assèchement de la piste. Il faudra ensuite repeindre les surfaces, réintégrer le câblage utilisé pour le chronométrage et installer des drapeaux numériques en bord de piste.

Après l'inauguration du circuit en 1999, l'asphalte a été refait une première fois en 2012. Les 4,005 km du tracé nécessitent représentent près de 60 000 m² d'asphalte, en comptant également certaines voies d'accès qui seront également rénovées pour l'occasion. Le GT World Challenge sera la première catégorie à découvrir le circuit rénové mi-septembre, tandis que le MotoGP se rendra à Valence du 24 au 26 novembre.