Álex Márquez ravi de ses performances, moins de ses résultats

Álex Márquez a rapidement décroché de bons résultats sur la Ducati. Arrivé chez Gresini cette année après trois saisons à piloter des Honda, l'Espagnol a signé la pole et décroché un podium dès le GP d'Argentine, deuxième manche de la saison. La machine s'en ensuite quelque peu enrayée puisqu'il n'a plus décroché aucun top 5 et a glissé de la quatrième à la dixième place au championnat.

"La vitesse est là, les résultats ne sont pas venus", a résumé Márquez, qui estime ne pas avoir pleinement profité de son potentiel. "Nous avons juste un podium et une pole position. C'est mieux que ce que j'attendais, sincèrement. Ce qui est important, c'est que la vitesse est là quand tout est sous contrôle. Il faut faire mieux pour tout mettre bout à bout, marquer plus de points mais des courses solides, comme [aux Pays-Bas] et en Allemagne, c'est important pour reconstruire la confiance."

Márquez aurait pu faire mieux sans trois abandons dans les courses du dimanche. Il a été percuté par Jorge Martín dans le premier tour à Austin, n'a pas pu éviter Luca Marini qui était tombé devant lui au Mans, et a fait une erreur a Mugello : "Je suis content des performances, pas de la position au championnat. On a eu trois zéros qui ne sont pas de notre fait mais c'est comme ça dans ce championnat. Je pense qu'on pourra être très forts dans la deuxième partie."

"Il va y avoir des pistes que j'aime beaucoup", a souligné le cadet des Márquez. "J'espère être de plus en plus fort et mieux connaître la moto pour préparer l'année prochaine."

Álex Márquez est monté sur le podium en Argentine

Fort de son début de saison encourageant, Álex Márquez peut en effet déjà se projeter vers 2024, alors qu'il savait en rejoignant Gresini que sa carrière était en jeu et qu'il se devait d'être performant sur la Ducati, machine référence du plateau. "Je veux continuer", a confirmé Márquez. "Ils sont satisfaits de moi donc il n'y aura aucun problème pour continuer."

La deuxième partie de saison pourrait cependant être un peu plus difficile pour Álex Márquez. Malgré l'espoir affiché, il pourrait être confronté aux limites de la Ducati 2022, tandis que la version 2023 de la machine est de plus en plus éprouvée. Il s'attend à ce que les performances fluctuent entre les deux modèles.

"C'est normal. Quand on commence la saison, on ne sait pas vraiment comment extraire le potentiel de la moto 2023 et maintenant, c'est sûr qu'ils connaissent mieux la moto, mieux ses points forts et ils peuvent en profiter. Ce n'est pas seulement les ingénieurs, les pilotes aussi comprennent mieux le potentiel de la moto. C'est normal mais je vois que ça dépend : la différence est très faible mais il y a plus ou moins de différences selon les pistes."