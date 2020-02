Viñales 18e mais impressionnant dans sa simulation de course

Sa 18e position au classement de dimanche, la 16e aux temps combinés grâce à sa performance de samedi, ne doit en aucun cas prêter à confusion : Maverick Viñales s'est montré impressionnant durant les tests de Sepang, au point d'être cité unanimement par ses adversaires comme l'une des deux plus grandes menaces à ce jour avec Álex Rins. Sixième les deux premiers jours, le pilote Yamaha a dégringolé au classement dimanche, mais le programme différent qu'il a suivi y est pour beaucoup.

"Maverick a réalisé une simulation de course dans des conditions très chaudes et critiques et il a fait preuve d'une grande régularité du début à la fin", explique Massimo Meregalli. "Quand est venu le moment de réaliser son time attack, il s'est mis à pleuvoir, cela a donc compromis sa position au classement de cette troisième journée, mais nous pouvons assurément dire que cela a été un bon test."

"Je suis heureux car nous avons gardé notre calme", souligne le pilote espagnol, qui a concentré son attention sur le rythme de course au lieu de se mêler à la chasse au chrono lorsque ses adversaires se sont lancés dans l'exercice dimanche matin… Pas simple toutefois de résister à la tentation ! "Tout le monde a chaussé deux pneus 'super softs' le matin pour viser le chrono, et je ne savais pas comment j'allais pouvoir résister. Je me disais 'non, ne fais pas de tour chronométré !', mais l'équipe m'a calmé et nous avons beaucoup travaillé", sourit-il.

"En faisant cela, je suis resté plus calme. Nous nous sommes vraiment concentrés sur le fait de travailler sur mes sensations, et cela semble bien. En pneus course, avec un set-up de course, j'ai eu un bon rythme", se félicite Viñales, qui s'est lancé peu avant 16h pour boucler 20 tours, soit l'équivalent d'une course complète. Le seul autre pilote que l'on a pu voir tenter cet exercice sur une telle distance est Pecco Bagnaia, une heure et demie plus tôt, mais alors que l'Italien a tourné dans la fenêtre basse des 2'01, le pilote Yamaha a multiplié les tours en 1'59"6-1'59"7.

Dans cette série, Viñales a réussi à maintenir un rythme très compétitif sur la durée, tournant encore en 1'59"6 (l'équivalent du meilleur temps en course en octobre dernier) dans son 16e tour complet. Ses performances se sont toutefois dégradées sur la toute fin de son run et l'évolution de ses pneus ne l'a pas pleinement satisfait. Cela fait désormais partie des points sur lesquels il veut avancer lors des prochains essais.

"Je pense que l'on ne comprend pas encore les pneus au mieux. Nous devons nous pencher dessus, ainsi que sur les réglages", estime-t-il. "Les gommes changent énormément entre le premier et le 20e tour. Nous devons comprendre pourquoi. Nous avons toujours des points faibles. Le freinage est difficile pour moi, surtout avec le réservoir plein, mais ça s'améliore, je me sens de mieux en mieux dans ce domaine et c'était important pour moi, car j'ai besoin de me battre. La vitesse de pointe aide un peu également. Je me battais avec certains pilotes et je sentais que je pouvais dépasser."

Son meilleur temps du jour, Viñales l'a enregistré à midi et il ne l'a placé qu'à huit dixièmes de celui de Quartararo, leader grâce à son time attack mais plus en difficulté pour le moment sur le rythme de course. Un bon début, donc, pour le pilote espagnol, à qui il reste désormais trois jours pour améliorer encore sa M1 2020 lors des essais du Qatar, et confirmer qu'il est bel et bien l'un des hommes forts du début de saison.

"Il faut que l'on arrive à comprendre les pneus et comment travailler en piste. L'équipe travaille très dur pour y parvenir. Quand nous avons fait des longs relais, le set-up était bon pour moi mais pas encore parfait. Nous travaillons bien. Je suis heureux que nous n'ayons pas tenté de tour unique car l'objectif était de travailler sur le rythme de course", se félicite le pilote espagnol. "Le feeling n'est pas idéal mais je progresse. Nous essayons de faire des réglages optimaux, de maximiser tout ce que l'on peut. Il y a parfois aucun grip, il y a parfois beaucoup de grip, et il était important de travailler sur cela."

