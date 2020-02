Des pilotes Yamaha à l'aise et en progrès

Yamaha a une nouvelle fois réalisé une solide performance de groupe lors de la première journée des tests de Losail, vendredi. Auteur du troisième temps, uniquement devancé par les deux Suzuki à la toute fin de la séance, Maverick Viñales avait le sourire des bons jours, conforté dans l'optimisme qu'il affichait déjà à Sepang lors de la reprise.

"Je me suis directement senti à l'aise sur la moto", se réjouissait le pilote espagnol auprès du site officiel du MotoGP samedi soir. "Nous avons essayé beaucoup de choses aujourd'hui, ce qui était important afin de tout clarifier pour la course qui aura lieu ici, au Qatar. Je suis très content du travail que nous avons fait aujourd'hui."

La M1 dans sa version 2020, confiée à Viñales, Rossi et Quartararo, n'attend désormais plus de nouvelles pièces avant le début du championnat et les pilotes ont la charge de peaufiner leur copie avec le matériel existant. Le gros du travail mené cette semaine au Qatar consiste donc à confirmer les orientations prises et à affiner les réglages.

"Il s'agit juste de trouver les meilleurs réglages pour la moto. À Sepang, nous avons essayé différents réglages qui étaient similaires en termes de rythme, mais ici ça a l'air très différent : c'est un circuit complètement différent avec des températures différentes. Nous voulons clarifier les réglages, nous devons aussi voir s'il faut beaucoup modifier la moto avec le réservoir plein, mais pour le moment ça semble très bien fonctionner."

"Je me suis senti très à l'aise depuis le premier tour", poursuit Viñales. "À Sepang j'ai eu un peu plus de mal avec la moto pour trouver un réglage mais ici je me suis senti directement bien. J'ai besoin de plus de tours pour mieux comprendre la moto, comment la pousser avec des pneus neufs ou usés, mais je pense que nous sommes dans la bonne direction."

Toujours à la recherche de tout ce qui pourra l'aider à améliorer ses départs, l'Espagnol a d'ores et déjà coché d'autres cases et se dit notamment positif des progrès accomplis en ligne droite. "La bonne nouvelle est que nous avons plus de vitesse de pointe, et dans certains domaines je peux être plus rapide que l'an dernier. Cela me rend très positif car nous n'avons fait que quelques tours en piste et nous sommes déjà proches du niveau de l'an dernier, ici ça a même l'air mieux, le rythme est bien meilleur. Nous verrons en course, car c'est là que vous pouvez tout voir. Mais je suis positif, je me sens confiant avec la moto. Il est vrai que Suzuki a bien progressé car les deux pilotes sont rapides et constants, mais nous travaillons bien, d'une bonne manière."

Quelques dixièmes à trouver pour Rossi

Classé pour sa part septième, Valentino Rossi se montre tout aussi positif que son coéquipier, à la seule exception de "quelques dixièmes" de retard qu'il aimerait pouvoir combler sur un Maverick Viñales qu'il estime justement être la référence. "Cela a été une première journée positive, car j'ai été assez rapide dans le time attack, mais surtout en rythme. Je me sens bien avec la moto, on semble plus rapides que l'année dernière", retient le pilote italien, distancé de quatre dixièmes au classement du jour.

"Que ce soit sur le tour lancé et en rythme, il me manque quelques dixièmes surtout par rapport à mon coéquipier, qui a été à mon avis le plus rapide", souligne Rossi, qui identifie ce déficit en particulier dans les freinages. "Mais je suis là, dans le premier groupe. Aujourd'hui je me suis senti bien sur la moto, j'ai tout le temps bien piloté, j'ai été assez rapide. Il nous manque un petit quelque chose sur certains points, surtout au freinage, mais on va essayer d'améliorer cela."

"Tout le monde est plus rapide que l'an dernier. Je le suis aussi, on dirait donc que cette année il y a vraiment beaucoup de pilotes très proches. Aujourd'hui, les écarts étaient très faibles dans le top 10", poursuit le #46, qui aimerait encore voir la Yamaha continuer à combler son retard en vitesse de pointe, où les Ducati dominent toujours. "On dirait que l'on s'est amélioré, mais l'écart reste assez grand. Nous devons comprendre si nous pouvons garder l'aspiration car l'an dernier c'était impossible pour nous, et cela rend donc les choses très difficiles quand il faut se battre. Si l'écart est un peu réduit et que nous pouvons garder l'aspiration, ce sera différent pour les courses car on peut alors attaquer et faire une meilleure course. Il faudra attendre le dimanche 8 mars pour le comprendre."

Avec Michaël Duforest

