Warm-up - Espargaró devance Quartararo, Bagnaia discret

Les températures étaient fraîches au moment d'entamer la journée à Assen, avec 18°C dans l'air et 20°C sur la piste, et même s'il a plu durant la nuit, le circuit était bien sec au moment où les pilotes ont pris la piste pour préparer une course qui devrait être épargnée par les averses.

Le pneu tendre a été privilégié à l'avant et à l'arrière mais les choix ont encore été variés entre le tendre, offrant immédiatement un niveau élevé d'adhérence, et le dur, qui permet une meilleure stabilité. Aleix Espargaró a vite pris le pouvoir avec un dur à l'arrière, avec Johann Zarco dans sa roue, le Français ayant préféré le tendre.

Fabio Quartararo s'est emparé de la première place et a permis à Luca Marini, qui était dans son sillage, de signer le deuxième temps. Les deux hommes étaient en piste avec le dur à l'arrière. Aleix Espargaró a repris l'avantage pour 0"087. Le Catalan a augmenté son avance à six minutes du drapeau à damier, pour repousser Quartararo à 0"360.

Maverick Viñales est venu assurer un doublé provisoire à Aprilia mais Quartararo a repris la deuxième place, se rapprochant à 0"124 du leader. Le classement n'a plus bougé en tête et Espargaró a donc devancé Quartararo et Viñales.

Jorge Martín a été le meilleur représentant de Ducati au quatrième rang, devant six autres pilotes de la marque ! Luca Marini a ainsi pris la cinquième place devant Jack Miller, Marco Bezzecchi et Pecco Bagnaia. Ce dernier, poleman pour la quatrième fois en six courses, est resté discret tout au long de la séance. Enea Bastianini et Johann Zarco, qui croit peu en ses chances de podium, ont complété le top 10.

Joan Mir a réalisé le 11e temps devant Takaaki Nakagami, et Miguel Oliveira. Ces trois hommes sont respectivement les pilotes les mieux placés de Suzuki, Honda et KTM. Álex Rins a dû se contenter de la 14e meilleure performance.

Il y aura un total de 24 pilotes au départ cet après-midi : Pol Espargaró, encore diminué par sa chute au Sachsenring, a déclaré forfait tandis que Lorenzo Savadori est engagé en wild-card par Aprilia.

