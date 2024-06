Yamaha veut rattraper le temps perdu lors de son prochain test

Vu la rareté des journées de test officielles figurant sur l'agenda MotoGP, la pluie qui a douché le Mugello lundi, pratiquement en continu, était forcément une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Chez Yamaha, les cinq motos préparées pour Fabio Quartararo et Álex Rins ont longuement attendu au stand, comme les pilotes eux-mêmes et l'ensemble de l'équipe.

Il faut dire que le programme s'annonçait chargé, car le constructeur prévoyait notamment d'étrenner un nouveau moteur. Il fallait aussi travailler sur l'électronique de la M1 et tenter de trouver des gains dans différents domaines, à la fois la capacité de la moto à tourner, sa traction à la réaccélération et les contraintes physiques qui ont alerté notamment dimanche.

Au final, les deux pilotes ont bouclé seulement une quinzaine de tours chacun. "Malheureusement, notre manque de chance face aux conditions météo en test continue. La pluie semble nous suivre…" déplore Massimo Meregalli, directeur de l'équipe. "On avait beaucoup de pièces à essayer et, au final, on n'a pas pu faire de tests ici. C'est dommage. La météo ne nous a pas aidés", regrette également Fabio Quartararo, pour qui il s'agit d'une journée quasiment perdue.

Lire aussi : MotoGP Le test du Mugello perturbé par la pluie

"C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas pu rouler sur le sec parce qu'on avait de nouvelles pièces à essayer", renchérit Álex Rins, qui a cependant mis à profit la pluie pour travailler sur d'autres aspects et notamment ses réglages pour le mouillé. "On a exploité au maximum le roulage en conditions mouillées. J'ai fait beaucoup de tours, pour essayer de comprendre le traction control et de réduire le patinage en sortie de virage, et on a trouvé des choses. Mis à part la pluie, ça a donc été un test positif", juge le pilote espagnol.

"C'est dommage que ces conditions mouillées d'aujourd'hui nous aient empêché de mener à bien notre plan initial, mais nous avons néanmoins appris certaines choses pendant ce test", ajoute Massimo Meregalli. "Nous avons tiré profit au maximum de la situation en travaillant sur le contrôle électronique, en recueillant de bonnes informations pour le futur. C'est un peu décevant mais nous avons de la chance dans le sens où nous avons bientôt un test privé, alors il nous reste une autre opportunité de mener ce travail."

Yamaha va en effet reporter les évaluations qui n'ont pas pu être menées à son prochain rendez-vous avec la piste. Il s'agira cette fois d'un test privé, permis par les concessions auxquelles le constructeur a droit : il se tiendra les 11 et 12 juin à Valence, où toute l'équipe espère du soleil !

Les plus belles photos du GP d'Italie MotoGP