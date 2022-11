Porsche annonce les derniers pilotes du programme LMDh

Charger le lecteur audio

L'officialisation par Porsche de Nick Tandy et Frédéric Makowiecki porte à dix le nombre de pilotes LMDh de l'équipe Porsche Penske Motorsport, dont six à temps plein pour le WEC et quatre pour l'IMSA. Le constructeur n'a toutefois pas révélé comment ces pilotes seront répartis entre les deux championnats, la décision finale n'ayant pas encore été prise.

Tandy, qui a remporté les 24 Heures du Mans avec la Porsche 919 Hybrid LMP1 en 2015, revient chez le constructeur allemand après une absence de deux ans. Le Britannique de 38 ans était sous contrat avec la marque de 2013 à 2020 avant de signer pour l'équipe Corvette Racing de Chevrolet, à la suite de la fin du programme GT Le Mans de Porsche en IMSA avec l'équipe CORE Autosport.

Ses succès au cours de ses huit premières saisons avec Porsche comprennent également des victoires au classement général de la manche IMSA de Petit Le Mans en 2015 et des classiques comme les 24 Heures de Spa 2018 et les 24 Heures du Nürburgring 2020.

La confirmation du retour de Tandy chez Porsche, évoqué depuis longtemps, est intervenue ce lundi, au lendemain de sa dernière sortie avec Corvette Racing lors du rookie test officiel du WEC à Bahreïn, qui a suivi le baisser de rideau du WEC version 2022.

Makowiecki rejoint l'équipe LMDh après une saison au cours de laquelle il a fait partie intégrante du programme d'essais de la voiture développée en collaboration avec Multimatic Motorsport. Il a même été le premier pilote à essayer la 963 à la fois sur le simulateur et sur la piste, et il a été cité pour sa contribution lorsque Porsche a dévoilé sa deuxième vague de pilotes LMDh en juin.

Le Français, âgé de 41 ans, a quitté Aston Martin pour rejoindre Porsche en 2014 et s'est imposé en GTE Pro au Mans cette année. Parmi ses succès chez Porsche, il compte également un triplé de victoires à Sebring et une autre aux 24 Heures du Nürburgring, toutes remportées avec Tandy.

En décembre dernier, Porsche avait nommé Felipe Nasr et Dane Cameron comme premiers pilotes de la LMDh, qui courra dans la catégorie Hypercar en WEC et GTP en IMSA. Ils ont été suivis par l'annonce d'André Lotterer, Kévin Estre, Michael Christensen, Laurens Vanthoor, Mathieu Jaminet et Matt Bell lors du lancement de la voiture au Festival de Goodwood cet été.