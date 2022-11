Toyota ne se frottera pas à Peugeot si le titre est en danger

Charger le lecteur audio

Toyota a décroché à Bahreïn une pole position d'importance, puisque Brendon Hartley permet à l'équipage qu'il forme avec Sébastien Buemi et Ryo Hirakawa d'être en situation idéale dans sa lutte pour le titre mondial face à Alpine. Le trio de l'équipe française ne partira que cinquième, devancé par l'autre Toyota mais aussi par les deux Peugeot. Des 9X8 qui affichent un rythme prometteur sur le circuit de Sakhir depuis le début du week-end, mais qui ne seront certainement pas le premier adversaire sur lequel se concentrera Toyota.

La perspective du titre demeure la plus importante et l'équipe nippone entend donner la priorité à l'objectif qui lui assurerait la couronne : terminer devant l'Alpine au terme des huit heures de course au menu de samedi. Dans ce contexte, Toyota n'a pas besoin de gagner la course à tout prix tant que l'équipage #8 termine devant l'Alpine. Alors que les deux Peugeot se sont intercalées entre les deux GR010 Hybrid, le mot d'ordre sera donc de garder la tête sur les épaules et de ne pas se tromper de course, y compris si les circonstances exigent de sacrifier une victoire.

"L'objectif est d'être devant Alpine", confirme à Motorsport.com Pascal Vasselon, directeur technique de Toyota. "Bien sûr, l'objectif lorsque l'on vient sur une course est toujours de la gagner, mais notre toute première priorité est d'être devant Alpine. Au niveau de la gestion des risques et de tout le reste, il faut être devant Alpine. On ne va pas se battre et être portière contre portière avec Peugeot juste pour le plaisir de gagner la course."

Toyota a signé la pole position avec huit dixièmes d'avance sur la première Peugeot mais l'écart est plus important avec Alpine, qui pointe à 1"5 de la plus rapide des GR010 Hybrid. Une différence surprenante pour Pascal Vasselon, qui assure qu'il ne s'y attendait "clairement pas". Le Français ajoute : "Pendant les essais libres, ils étaient très proches. Ils semblaient très proches de nous, donc on est un peu surpris".

"Le problème, c'est que l'on a un programme différent [en essais libres] donc on a fait plus de tours avec les pneus, parfois on était très lents, mais c'est difficile de coefficienter le nombre de tours que l'on a fait avec les pneus [par rapport à la concurrence], etc. On a fait notre boulot. On va régler la voiture pour être constants, mais le serons-nous plus que les autres ? C'est ce qui compte, et pour le moment on ne peut pas le dire."

Propos recueillis par Rachit Thukral