Neuville : Un seul objectif, "répéter notre victoire de l'an passé"

Thierry Neuville va-t-il enfin entrevoir la lumière au bout du tunnel ? Il serait grand temps pour le Belge, qui va de Charybde en Scylla depuis plusieurs manches et n'a plus terminé sur le podium depuis sa troisième place au Rallye de Croatie, il y a presque quatre mois. Le pilote Hyundai a même perdu le bénéfice de sa deuxième place au championnat lors du dernier Rallye de Finlande, où il n'a une fois de plus pas été en capacité de soutenir le rythme de son coéquipier Ott Tänak, dépositaire de sa deuxième victoire de la saison. Il est donc urgent pour Neuville de réagir et la prochaine manche qui se profile, le Rallye d'Ypres, pourrait bien être l'endroit idéal pour enfin se relancer.

En effet, Neuville s'y était imposé l'an dernier, emmenant un doublé Hyundai devant Craig Breen. Après une série de cinq rallyes terre où il a vraiment souffert, le Belge est ainsi soulagé de retrouver l'asphalte et un peu de réconfort devant son public. "Le Rallye d'Ypres, en Belgique, est probablement la manche à laquelle je suis le plus impatient de participer cette saison", déclare-t-il. "J'en garde de très bons souvenirs de l'an passé, et même de mes précédentes visites en IRC. J'ai vraiment hâte d'y retourner. Nous retrouvons enfin l'asphalte après une série de rallyes terre difficiles."

Alors que Tänak en est à deux succès cette saison après s'être imposé en Finlande, Neuville court quant à lui toujours après la victoire cette saison. La dernière fois que le Belge l'a emporté, c'était en effet au Rallye de Catalogne 2021, il y a dix mois ! On imagine aisément que celui-ci commence donc à trouver le temps long… "Nous espérons retrouver le chemin de la victoire devant notre public ainsi que les membres de notre famille", reprend-il. "Nous serons sans aucun doute très motivés et nous allons donner le meilleur de nous-même. Il n'y a qu'un objectif : répéter notre victoire de l'an passé. Cela ne sera pas facile, car la concurrence est rude. Nous allons devoir nous assurer que tout est sur des rails si nous voulons être compétitifs."

Neuville s'était imposé à domicile l'an passé au Rallye d'Ypres.

Un air d'optimisme chez Hyundai

Rassérénée par sa victoire en Finlande, sur la manche dite "à domicile" de Toyota – la base de la structure nippone est en effet située à quelques kilomètres seulement de Jyväskylä, point névralgique de l'épreuve nordique – l'équipe Hyundai entrevoit ainsi la prochaine épreuve avec un certain optimisme, d'autant plus que la i20 N semble avoir regagné en fiabilité lors des deux dernières manches.

Son patron, Julien Moncet, se montre ainsi enthousiaste à l'heure de retrouver le Rallye d'Ypres, où ses troupes s'étaient illustrées l'an passé. "La victoire au Rallye de Finlande a montré que la Hyundai i20 N Rally1 est une machine fiable, compétitive, et sans aucun doute à-même de remporter des rallyes", souligne-t-il. "Nous avons également fait bonne figure à Ypres l'an dernier, Thierry et Martijn [Wydaeghe, son copilote] ayant emmené notre doublé sur leurs terres. Notre rythme sur l'asphalte lors du Rallye de Croatie a été solide, donc nous espérons retrouver cette vitesse le week-end prochain sur la même surface."

Tänak et Neuville avaient en effet terminé sur le podium lors du Rallye de Croatie en avril, derrière Kalle Rovanperä. Nul doute que l'idée sera cette fois-ci de devancer ce dernier et de priver le Finlandais de victoire pour la deuxième fois d'affilée, ce qui serait une première cette saison.