Toyota ne donnera pas de consignes d'équipe avant la fin de saison

Les deux derniers championnats WRC se sont joués entre Sébastien Ogier et Elfyn Evans, coéquipiers chez Toyota, et le constructeur les a alors laissés s'affronter. Alors qu'Ogier n'a plus qu'un programme partiel cette année, Esapekka Lappi est aligné sur les autres épreuves et le Finlandais est monté sur le podium du Rallye de Suède, laissant penser qu'il pourrait prendre des points à Kalle Rovanperä et Evans, désormais leaders de l'équipe.

Team manager de Toyota depuis début 2021, Latvala veut rester fidèle à sa politique : il ne donnera la priorité à aucun pilote et n'imposera des changements de positions que s'il voit le besoin de privilégier l'un d'entre eux face à la concurrence dans la dernière partie de la saison.

"Quand j'étais pilote, je pense que vous le savez, je n'étais pas fan des consignes d'équipe et ça n'a pas vraiment changé maintenant", a déclaré le Finlandais au site officiel du WRC. "L'équipe n'aime pas vraiment les consignes et si Lappi mène en début de saison et qu'il peut marquer des points pour l'équipe, disons que c'est le plus important."

"S'il est devant Kalle ou Elfyn, je ne pense pas que nous devrons prendre la moindre mesure. Je ne pense pas que nous voulons imposer des consignes d'équipe dans cette situation. Pour moi, l'utilisation des consignes n'est possible qu'en toute fin d'année, quand on doit assurer le championnat."

Une différence s'est déjà faite entre les pilotes Toyota au championnat puisqu'Evans a connu deux rallyes difficiles. Au Monte-Carlo, le Gallois n'a pris que les points de la Power Stage après un accident qui l'a privé du podium, et en Suède, une nouvelle erreur et un souci sur le système hybride l'ont contraint à l'abandon.

Kalle Rovanperä, quatrième au Monte-Carlo et vainqueur en Suède, mène ainsi le championnat, avec déjà 24 points d'avance sur son son premier poursuivant, Thierry Neuville, et 42 sur Evans, moins bien placé des pilotes Toyota avec un total de quatre unités. Lappi totalise déjà 15 points, ceux de sa troisième place en Suède, et Ogier les 19 points empochés au Monte-Carlo.