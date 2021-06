Razgatlioglu prive Rinaldi et Ducati du triplé à Misano

Avec une victoire et une seconde place lors des courses du jour, qui faisaient suite au succès de la veille, le week-end a été quasiment parfait pour Michael Ruben Rinaldi qui n'aura toutefois pas réussi à battre Toprak Razgatlioglu lors de l'ultime épreuve à Misano.

Course Superpole

La journée avait donc bien commencé pour Rinaldi qui, dans la foulée de sa victoire la veille, a remporté la Course Superpole, emmenant un quintette composé des mêmes hommes aux mêmes positions que ce samedi puisqu'il a devancé Razgatlioglu, Jonathan Rea, Scott Redding. et Alex Lowes. En plus des points inscrits au classement général, il a donc validé la pole position pour la seconde course de ce dimanche après-midi.

Course 2

Au départ, Rinaldi a signé le holeshot mais une tentative de dépassement manquée de Razgatlioglu dès les premiers enchaînements a ouvert grand la porte pour Rea qui s'est emparé de la tête. Un superbe duel s'est alors engagé entre le Nord-Irlandais et l'Italien, tournant finalement à l'avantage du pilote Ducati deux boucles plus tard. Peu après, Razgatlioglu s'est offert à son tour le scalp du sextuple Champion, dans un top 5 serré également composé de Scott Redding et Alex Lowes.

Le groupe de 5 est rapidement devenu un groupe de 4, avec un resserrement des écarts entre les deux premiers. À 14 tours du but, Razgatlioglu a pris l'intérieur sur Rinaldi dans un block-pass d'école pour s'emparer des commandes et mettre son rival sous la pression d'un Rea légèrement en retrait. Le Turc s'est alors progressivement échappé face au duo.

Toutefois, à l'entrée dans le dernier tiers de la course, Rinaldi s'est soudainement rapproché de la Yamaha, reprenant des poignées de dixièmes alors que l'écart a longtemps été au-dessus de la seconde et demie. Razgatlioglu a cependant rapidement répondu pour reprendre de l'air et assurer dans les derniers tours malgré un avertissement pour limites de piste.

Cette victoire a permis au Turc de revenir à 20 points de Rea au classement général. Il est à noter qu'Eugene Laverty, forfait ce samedi après sa chute des EL3, a pu reprendre la piste et s'est offert le point de la 15e position lors de la seconde course.