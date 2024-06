Zarco en piste au Japon pour préparer les 8 Heures de Suzuka

La pause entre les courses du Mugello et d'Assen, provoquée par le report du GP du Kazakhstan, a libéré du temps pour les pilotes. Pour Johann Zarco, elle a notamment facilité une première participation aux 8 Heures de Suzuka car même si la course n'aura lieu que le 21 juillet, pendant la "véritable" pause estivale du MotoGP, le temps libéré au mois de juin a permis au pilote LCR, arrivé dans le giron de Honda cette année, de se rendre au Japon pour des essais.

Si Honda souffre en MotoGP, la marque domine sur ses terres et elle reste sur un quadruplé à Suzuka l'an passé. L'un des trois pilotes de la moto victorieuse en 2023, Takumi Takahashi, et Teppei Nagoe, qui était également sur le podium, seront associés à Johann Zarco cette année, pour former l'équipage officiel du HRC, dans les couleurs rouge et bleu de Honda. Les trois hommes étaient en piste à Suzuka mercredi et jeudi.

Honda disposait de deux motos et mercredi, Zarco en avait une uniquement pour lui afin de se familiariser avec le circuit, qu'il découvrait. "Les 8 Heures de Suzuka sont une course avec une longue histoire, à laquelle j'ai toujours voulu participer", a déclaré Zarco. "Avec le changement dans le calendrier du MotoGP qui a ouvert un laps de temps, je peux participer aux 8 Heures de Suzuka."

"C'était la première fois que je roulais à Suzuka, et j'ai eu l'impression que ce circuit nécessitait des compétentes particulière. Je vais apprendre la piste grâce à mes coéquipiers expérimentés. L'important est de ne pas faire d'erreurs."

Le Français a pu s'appuyer sur l'expérience de toute son équipe. "Le principal objectif pour ce test était que Zarco s'habitue à la moto et à la piste", a confirmé Takahashi. "J'ai tenté de transmettre mon expérience à Zarco."

Le pilote tricolore va maintenant regagner l'Europe pour les deux derniers Grands Prix en Europe avant la pause estivale, aux Pays-Bas la semaine prochaine puis en Allemagne le week-end suivant.