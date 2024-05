Johann Zarco disputera les 8 Heures de Suzuka cet été

Faute de pouvoir décrocher de bons résultats en MotoGP actuellement, Johann Zarco tentera de s'imposer aux 8 Heures de Suzuka le 21 juillet prochain en EWC. Sous contrat avec Honda, le Français a confirmé qu'il disputera l'épreuve au guidon d'une machine de la marque japonaise, qui reste sur deux victoires dans cette épreuve, et même un triplé lors de la dernière édition, sur le circuit qu'elle détient.

"Le fait de ne pas jouer devant, ça laisse moins de pression en MotoGP", a commenté Zarco après un GP de Catalogne conclu à une lointaine 16e place ce dimanche. "L'énergie d'un week-end reste la même mais on va pouvoir jouer à fond la carte Honda. C'est une course que je savais que j'allais faire un jour. Je suis content de le faire là. J'aimerais bien la gagner."

Le report du GP du Kazakhstan, qui pourrait être reprogrammé à la fin du mois de septembre en prenant la place du GP d'Inde, a libéré du temps au mois de juin, et a ainsi facilité la participation de Zarco dans l'épreuve : "Il faut faire des tests avant, et là le calendrier arrange bien parce que tant que le Kazakhstan n'est pas là, ça nous offre une semaine. Ça me permettra d'aller au Japon pour m'entraîner."

Zarco avait déjà failli disputer l'épreuve avec Suzuki en 2016 mais il n'avait finalement pas rejoint la marque en MotoGP et le projet avait été abandonné. Avant ses débuts en Endurance, il voit une participation aux 8 Heures de Suzuka comme "une nouvelle expérience" et "une grande fête", différente de l'expérience du pilotage en MotoGP : "Je pense que t'es performant, t'es concentré, mais t'es pas au-delà de tes pompes comme ce qu'on peut faire en MotoGP."

Le dernier pilote à avoir disputé les 8 Heures de Suzuka tout en roulant en MotoGP a été Takaaki Nakagami en 2018, avec une deuxième place à la clé. D'autres pilotes ont participé à l'épreuve par le passé, comme Casey Stoner et surtout Valentino Rossi, vainqueur en 2001 aux côtés de Colin Edwards. Pol Espargaró s'est lui aussi imposé en 2017.