Janvier 1968 : Les débuts du trio Matra-Tyrrell-Stewart

Charger le lecteur audio

Même si les MS80 confiées à Jackie Stewart et Jean-Pierre Beltoise lors de la saison 1969 portaient la robe bleu clair ayant fait la renommée de Matra dans le monde du sport automobile, l'équipe ayant décroché le titre constructeurs cette saison-là appartenait en réalité à Ken Tyrrell. Désireux de s'engager en Formule 1 après avoir connu le succès dans les formules de promotion au cours des années 1960, Tyrrell avait besoin d'argent. Matra et Ford ont pu exaucer son rêve.

D'un côté, Matra lorgnait également sur la F1 et le constructeur a accepté de fournir ses futurs châssis de catégorie reine à Tyrrell, qui engageait précédemment des Matra en Formule 2 ; de l'autre, Ford est revenu sur sa décision de ne pas commercialiser son nouveau moteur, l'emblématique DFV. Ainsi naissait l'écurie Matra International : une équipe anglaise alignant des voitures françaises propulsées par de puissants V8 américains.

L'objectif était de prendre part à la saison 1968 de F1, toutefois celle-ci débutait dès décembre 1967, en Afrique du Sud. Puisque les accords ont été passés tardivement, les délais étaient particulièrement serrés pour que tout soit prêt pour l'épreuve de Kyalami. Ainsi, c'est un châssis baptisé MS9 (basé sur la MS7 de Formule 2) qui a été expédié sur le circuit sud-africain sans même avoir été peint, demeurant par conséquent dans une robe verte en raison des matériaux utilisés pour la fabrication.

En outre, l'équipe Matra International était en tout et pour tout composée de six membres : Ken Tyrrell et son épouse Norah, le mécanicien en chef Neil Davis, le pilote Jackie Stewart et deux autres mécaniciens.

Le nez a dû être découpé au cours des essais, lorsqu'il est apparu que la chaleur étouffante de Kyalami faisait surchauffer la mécanique.

Sur la piste, Jim Clark était hors d'atteinte, l'Écossais ayant conquis une 33e pole position record avec une seconde d'avance sur son plus proche poursuivant. Mais Stewart a été suffisamment rapide pour se hisser en troisième position et sur la première ligne. Au départ, il a pris le meilleur envol pour s'emparer des commandes de la course. Clark l'a toutefois dépassé avant la fin du deuxième tour, sa Lotus étant nettement supérieure.

Lire aussi : Le record de Jim Clark qui a tenu 21 ans

L'autre Lotus 49, pilotée par Graham Hill, gagnait du terrain après un mauvais départ du double Champion du monde. Celui-ci a fini par se hisser devant Stewart pour permettre à l'équipe de Colin Chapman de prétendre au doublé. Quant à Ford, un triplé historique était une sérieuse possibilité puisque la troisième place de Stewart n'était pas menacée, cependant un bris mécanique a contraint la MS9 à l'abandon peu après la mi-course, conséquence malheureuse mais attendue d'un manque de roulage.

Ils étaient peut-être peu nombreux, mais les hommes de Ken Tyrrell ont marqué les esprits avec cette performance, et ils n'ont pas manqué de zèle en restant à Kyalami au cours des deux semaines suivantes pour combler ce manque de kilométrage. Cette fois-ci, pas de casse, Stewart ayant parcouru plus de 2000 kilomètres avec le même moteur tout en battant le record du tour officiel à 156 reprises !

Une pause de deux mois entre le premier et le second Grand Prix de la saison 1968 a permis à Matra de tirer toutes les leçons nécessaires afin de perfectionner sa première véritable F1 à moteur Ford : la MS10. Stewart remporta cinq courses à son volant, dont le Grand Prix d'Afrique du Sud de l'année suivante, partant ainsi à la conquête de sa première couronne mondiale et de l'unique sacre de Matra en catégorie reine.

Avec Maurice Hamilton

Mai 1968 : Première apparition de la Matra MS10 en Grand Prix, à Jarama, avec Jean-Pierre Beltoise.