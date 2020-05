Ce que les ailerons avant 2020 disent sur chaque équipe - 2e partie

Les modifications réglementaires radicales conduisent habituellement à une divergence des solutions, car chacune des écuries doit aller dans sa propre direction. Cependant, avec le temps, nous voyons en général une convergence vers celle qui offre la meilleure performance globale.

Grâce aux illustrations de Giorgio Piola, nous pouvons plonger dans la façon dont les écuries ont adapté le design de leur aileron avant et de leur nez pour retrouver de l'appui perdu et réduire la traînée naturellement créée par l'introduction de ces nouvelles règles.

Racing Point

Racing Point et AlphaTauri vont assurément chercher à améliorer leur classement par rapport à l'exercice passé au moment où la saison démarrera enfin, mais penchons-nous sur les modifications effectuées sur les ailerons avant et le nez depuis les changements réglementaires introduits en 2019.

Comparaison des ailerons avant de la Racing Point RP19

Racing Point a globalement tenté de suivre le concept aérodynamique de Red Bull ces dernières années, mais avec sa monoplace 2020 une orientation totalement différente a été prise en répliquant la Mercedes 2019.

Durant la saison passée, une grande partie du développement de l'aileron avant a reposé sur le fait d'ajuster le design de la plaque d'appui, modifiant la longueur et la forme de l'arrière de cette surface à plusieurs occasions. Son intention était de changer la forme du vortex créé à cet endroit, cela ayant ensuite un effet sur les turbulences créées par la roue et le pneu.

Aileron avant de la Racing Point RP19

Après avoir observé la tendance des capes sous le nez, Racing Point a fini par la suivre à partir du GP du Canada mais ne semblait pas totalement convaincu par cette solution associée à ses fameuses "narines", qui avaient été introduites dès 2015 et affinées depuis.

Une solution totalement nouvelle est apparue au GP de Belgique avec un passage à une forme plus simple de "pouce" au bout du nez et des montants à fentes.

Comparaison

Le nez et l'aileron avant 2020, comme le reste de la voiture, sont quasiment une copie carbone du design de la Mercedes 2019, avec une forme plus fine, une large cape, un nez plus bulbeux et des montants étroits. Il y a cependant des différences subtiles entre les deux, avec la forme de la plaque d'appui et de l'aube qui la termine qui distingue la Racing Point de la Flèche d'Argent.

AlphaTauri

Le nom et les couleurs sont peut-être différents mais rien n'a vraiment changé au sein de l'écurie sœur de Red Bull pour 2020.

Aileron avant de la Toro Rosso STR14

La structure italienne, comme Ferrari et Alfa Romeo, a décidé de décharger l'aileron avant pour 2019 mais l'a fait avec un certain panache étant donné son budget. La transition des flaps, au point où ils rencontrent la plaque d'extrémité, était plus proche du design de Ferrari que d'Alfa, par exemple.

Vous remarquerez qu'elle a également fait fi de la tendance de la cape, en choisissant une conception plus simple d'extension de la pointe du nez et des montants avec des ouvertures qui permettent au flux d'air/à la pression de s'écouler d'un côté à l'autre.

Aileron avant de l'AlphaTauri AT01

Pour 2020, l'équipe a apporté quelques petits changements au design de l'aileron avant, les concepteurs ayant prêté attention à l'extrémité des volets intérieurs et à la façon dont l'écoulement de l'air dans la zone interagit avec le vortex Y250 qui se forme en dessous. Il en résulte une modification de la longueur des montants, qui sont désormais beaucoup plus courts et ne présentent qu'une seule fente.

