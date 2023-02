Ces ailerons Mercedes et Ferrari que l'on pensait interdits

Charger le lecteur audio

Les équipes de Formule 1 essaient toujours d'interpréter intelligemment les règles et de trouver des moyens de contourner les points qui sont fortement limités. C'est pourquoi, chaque saison, il y a un certain va-et-vient entre les concurrents et la FIA dans cette bataille sans fin pour la performance.

La saison 2023 nous a déjà montré deux exemples clairs de la façon dont les équipes ont exploité agressivement des idées que certains de leurs rivaux ont pu supposer être interdites.

Mercedes et Ferrari ont tous deux révélé des aspects intrigants de leurs ailerons avant sur leurs voitures de présentation. Il s'agissait de concepts que l'on pensait avoir été mis au placard par la FIA dans sa quête pour minimiser l'outwash, c'est-à-dire l'écartement du flux d'air vers la zone des pneus.

Cependant, les designers n'oublient jamais ce qu'ils savent déjà et c'est pourquoi ils recherchent des moyens de pousser la formulation des règles jusqu'à la limite, et de se jeter sur le moindre changement.

La plaque d'extrémité de Mercedes

Pour situer le contexte, Mercedes avait introduit un nouveau design d'aileron avant au Grand Prix de Miami la saison dernière, avec une plaque d'extrémité et des flaps qui allaient à l'encontre de ce que la discipline avait envisagé lors de l'élaboration du règlement.

Plaque d'extrémité de la Mercedes W13.

L'objectif de ce design était d'utiliser la section extérieure de l'aileron comme un dispositif de conditionnement du flux d'air, comme c'était le cas dans la réglementation précédente. L'idée était d'écarter le flux d'air latéralement sur la face du pneu et autour de la roue, afin d'avoir une influence sur le sillage créé par le pneu et la roue.

Pour y parvenir, Mercedes a reculé les éléments de l'aileron pour ouvrir la section inférieure de la plaque d'extrémité, créant ainsi un moyen pour le flux d'air de se déplacer d'une manière qui ne correspondait pas à l'intention du règlement.

La FIA a modifié les règles pour 2023 afin d'empêcher la réalisation de ce type de concept.

Cependant, un examen attentif de la W14 lors de son lancement a révélé que Mercedes a une fois de plus trouvé une façon d'utiliser ce concept, même si des modifications ont été apportées pour se conformer au règlement.

Aileron avant de la Mercedes W14.

Ces modifications consistent notamment à détacher les flaps de la plaque d'extrémité, mais à déformer leurs bords de la même manière. Cela a été fait de façon à créer des tourbillons (vortex) qui se combinent en une structure d'écoulement aérodynamique beaucoup plus importante.

Les flaps sont ensuite reliés à la plaque d'extrémité par des attaches beaucoup plus petites, qui contribuent à la légalité du design, ainsi qu'une autre ailette qui se trouve au-dessus d'eux et qui fournit également un support aérodynamique.

Ferrari copie une idée de Mercedes

Un design que Mercedes avait espéré introduire au Grand Prix du Mexique en 2022, avant de l'abandonner en raison de doutes sur la légalité, est apparu à nouveau sur la Ferrari SF-23 lors de son lancement. La rangée de cinq séparateurs sur les éléments de l'aileron avant a clairement été ajoutée pour aider à créer un effet outwash.

Cependant, avant le GP du Mexique, les équipes et les instances dirigeantes ont discuté de l'opportunité d'autoriser un tel effet aérodynamique pour un élément qui ne devait être que structurel.

À l'époque, Mercedes a choisi d'éviter les problèmes en remplaçant les séparateurs par un système conventionnel en fer à cheval. Tout en estimant qu'elle se trouvait dans les limites de l'acceptable, l'écurie a suggéré que la véritable amélioration de la performance de l'aileron se trouvait ailleurs et qu'il était inutile de perdre du temps dans une bataille juridique.

L'affaire de l'aileron Mercedes ayant suscité des interrogations sur les règles en la matière, le règlement a été remanié pour 2023 afin d'éviter tout nouveau problème à ce sujet.

De nombreux changements ont été apportés à l'article 3.9.8, qui couvre les éléments auxiliaires de l'aileron avant, y compris les séparateurs. Mais le plus important de ces ajustements a été une suppression :

"Les éléments suivants seront autorisés en plus de l'ensemble de l'aileron avant : pour des raisons principalement mécaniques, structurelles ou de mesure "

La section sur les séparateurs a été modifiée comme suit :

"Jusqu'à huit séparateurs, par côté de la voiture, qui se connectent offrent une connexion structurelle entre des profils [de l'aileron avant] consécutifs. Ces Chacun des supports doivent :"



Vous remarquerez qu'il n'est pas fait mention d'une fonction principale dans la nouvelle section (en gras), car il est très difficile pour la FIA de faire valoir l'influence d'un élément, étant donné que chaque pièce de la voiture a un certain niveau d'influence sur l'air qui passe tout autour.

Cela signifie que les séparateurs utilisés pour la première fois par Mercedes et vus sur la Ferrari sont désormais conformes. Même si Mercedes n'en avait pas sur la W14 lors du lancement, il ne faudra probablement pas attendre longtemps avant de les revoir, tout comme d'autres structures pourraient avoir l'intention de monter une version de leur propre système dans les semaines à venir.