Albon n'est "pas en colère contre Hamilton"

Systématiquement dans le top 6 à l'arrivée depuis sa promotion chez Red Bull Racing, Alexander Albon tenait probablement son premier podium en Formule 1 à Interlagos. Mais la tentative de dépassement de Lewis Hamilton dans l'avant-dernier tour a mal tourné, provoquant la perte du Thaïlandais avant que le sextuple Champion du monde ne soit pénalisé.

Finalement 14e après avoir repris la piste, Albon était légitimement "contrarié" d'avoir vu une telle opportunité s'envoler. Néanmoins, il a tout de suite détendu la situation vis-à-vis d'un Hamilton qui lui a présenté des excuses et reconnu rapidement son erreur.

"Ce n'est pas grave", convient Albon. "Il ne voulait évidemment pas le faire exprès. Je ne suis pas en colère contre Lewis. Bien entendu, je voulais le podium et j'ai le sentiment que je le méritais. C'est comme ça. Je suis un peu contrarié. C'est la course. [...] Franchement, je pensais qu'il n'allait pas me doubler et qu'il allait passer au virage 1. Il avait le rythme. Je crois qu'il voulait me dépasser rapidement pour aller chercher Max à la fin de la course, ce que je comprends."

Aller chercher Max Verstappen et la première place en profitant de pneus neufs qu'il avait chaussés lors de la deuxième intervention de la voiture de sécurité, c'est en effet le défi que tentait de relever Hamilton. Plusieurs fois le Britannique a assumé son erreur et sa pleine responsabilité dans l'accrochage, au point de ne pas aller défendre sa cause devant les commissaires.

"La grande question, c'est toujours de savoir quand c'est le bon moment pour essayer", explique-t-il. "Il ne restait qu'un tour et demi, je pense qu'il fallait y aller. Une opportunité s'est présentée, j'étais plus rapide que lui au virage 9. J'étais à distance de tir, donc j'ai tiré. Au final, dans mon esprit, j'essayais de rattraper Max. C'était hautement improbable, mais c'était l'objectif."

Le pilote Mercedes a également fait preuve d'empathie à l'égard d'Albon : "Nous nous battrons un autre jour et ce n'est pas la dernière fois qu'il était en position d'être sur le podium, il vivra de nombreux autres Grands Prix formidables. C'est une pilule difficile à avaler, et j'espère que malgré tout il pourra également apprendre de cette expérience. J'assume pleinement la responsabilité, je reconnais totalement que j'arrivais de derrière, donc je suis celui qui l'a touché, pas l'inverse."