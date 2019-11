Ferrari observe des relations saines entre Vettel et Leclerc

Le Grand Prix du Brésil a constitué un nouvel épisode dans la gestion des relations entre Sebastian Vettel et Charles Leclerc. L'accrochage ayant mis au tapis les deux pilotes Ferrari n'a évidemment pas été du goût de leur équipe, mais Mattia Binotto a d'emblée affirmée son souhait de ne pas réagir "à chaud" et de prendre le temps d'apaiser la situation ces prochains jours en interne. Refusant de s'éterniser sur les circonstances de l'accident, le patron de la Scuderia a toutefois tenu à éclaircir les choses quant à la gestion des deux hommes : il l'assure, leurs rapports sont plus sains que ce que certains veulent croire. Et ce en dépit des nombreux accrocs survenus durant cette saison 2019...

"Ce que je peux lire ou entendre est assez différent de ce que je peux voir en interne", affirme Mattia Binotto. "C'est vrai qu'à Monza, ça n'a pas été une situation facile à gérer. Ils ont dû clarifier les choses, ils se sont parlé, face-à-face, ouvertement. Il s'est passé la même chose après la Russie. Actuellement, ils ont de bonnes relations et s'entendent bien. Ce qui s'est passé aujourd'hui [dimanche] n'aidera peut-être pas, mais je ne pense pas du tout que ce soit un drame."

Repoussant les discussions à une rencontre qui se fera dans le secret des murs de Maranello et à froid, Mattia Binotto a confié avoir tout de même parlé brièvement à ses deux pilotes juste après la course d'Interlagos. "La raison principale, c'était pour leur dire qu'ils allaient donner des interviews et que la seule chose qui était satisfaisante à en entendre était qu'ils se sentaient désolés pour l'équipe", a-t-il justifié.

Ce sentiment, tous les deux l'ont en effet exprimé lorsqu'ils se sont présentés devant les différents micros de la presse dans le paddock brésilien. Interrogé par Sky Sports, Charles Leclerc est allé un peu plus loin en confirmant que la situation n'avait rien d'un tournant décisif dans les relations entre les deux coéquipiers. "Je suis certain que nous sommes suffisamment matures pour mettre ça derrière nous", a-t-il assuré. "Au final, nous nous sentons tous les deux extrêmement désolés pour l'équipe. C'est le résultat final, les deux voitures n'ont pas terminé la course et c'est très décevant. Pour l'avenir, nous devons mettre ça derrière nous et nous continuerons à travailler ensemble."