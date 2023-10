Alfa Romeo croit encore à la 7e place face à Williams

Est-il encore possible de rattraper Williams au championnat des constructeurs ? Il n'y a pas si longtemps, la belle moisson estivale de la structure de Grove permettait d'en douter, avec ces 20 points engrangés par Alexander Albon de mi-juin à mi-septembre. Dans le même temps, les écuries rivales Haas, Alfa Romeo et AlphaTauri avaient dû se contenter de trois, deux et une petite unité respectivement.

Williams s'est ainsi propulsé de la dernière à la septième place du championnat des constructeurs avec dix longueurs d'avance sur Haas et onze sur Alfa Romeo au soir du Grand Prix d'Italie. L'équipe italo-suisse n'a toutefois pas jeté l'éponge et continue d'apporter des évolutions à sa monoplace, comme le font AlphaTauri et Haas, au contraire de Williams. La course de Losail est venue récompenser ces efforts, Valtteri Bottas et Zhou Guanyu ayant marqué six points à eux deux, soit le meilleur résultat qu'ils aient obtenu cette saison – certes avec un peu de réussite, compte tenu des pénalités infligées à la concurrence pour non-respect des limites de la piste.

Il n'y a ainsi plus que sept points entre Williams et Alfa Romeo alors qu'il reste cinq Grands Prix à disputer, et à Hinwil, on veut y croire. "Nous sommes convaincus de pouvoir nous battre pour la septième place jusqu'à la fin de la saison, compte tenu de notre décision de continuer à développer la voiture", indique Alessandro Alunni Bravi, représentant de l'écurie, à Motorsport.com. "Mais nous devons évidemment exécuter une course parfaite à chaque week-end comme au Qatar, à la fois du côté de l'équipe et de celui du pilote."

"Le Qatar a été une bonne récompense ; c'était bien pour l'équipe, pour la confiance et pour nos pilotes, après une dure période. Mais le championnat reste long : cinq courses avec deux autres séances sprint. Alors il y a encore une marge d'amélioration. Nous devons aller de l'avant et trouver davantage de performance lors de la prochaine course."

Valtteri Bottas (Alfa Romeo) à la lutte avec Logan Sargeant (Williams)

"Il n'y a pas une unique manière de développer la voiture, cela dépend aussi de ce que l'on trouve en soufflerie. Je pense que toutes les équipes ont des développements, mais il faut comprendre s'il y a quoi que ce soit pour apporter cette performance supplémentaire qui est nécessaire afin de faire ce pas en avant."

"Nous avons décidé au début de l'année de poursuivre ardemment le développement de la voiture jusqu'à la toute dernière course. Parfois il peut y avoir des évolutions majeures, comme à Singapour avec notre nouveau plancher. Mais après des évolutions majeures, nous essayons toujours d'optimiser le package." À Losail, un nouveau beam wing est ainsi venu compléter les évolutions aperçues à Marina Bay. L'objectif ? "Avoir un bon niveau de performance dans les virages moyens/lents, sans être trop pénalisé au niveau de la vitesse de pointe, qui demeure l'un de nos points faibles."

La hiérarchie devrait ainsi fluctuer sur les pistes restantes compte tenu de la compétitivité des Williams et des AlphaTauri sur les tracés requérant une vitesse de pointe élevée, Alfa Romeo préférant ceux où l'appui aérodynamique est prépondérant. "Nous pensons donc qu'Austin sera en notre faveur", analyse Alunni Bravi. "Le Mexique sera un peu plus difficile, car je pense que Williams et AlphaTauri y seront vraiment compétitifs. Puis bien sûr, on voit toujours à São Paulo et à Abu Dhabi des courses vraiment intéressantes et un peu imprévisibles. Las Vegas est nouveau pour tout le monde. Nous ne savons pas à quoi nous attendre. Mais à Miami, notre package était compétitif."

"L'état d'esprit, l'approche de l'équipe et des pilotes, ce que nous trouverons avec les nouvelles évolutions : voilà ce qui sera important. Bien sûr, il faut aussi que les deux pilotes fassent une course solide, sans erreur, car chaque point comptera à la fin de la saison."

Propos recueillis par Adam Cooper

