Sargeant a jusqu'à la fin de la saison pour convaincre Williams

Williams ne perd pas patience avec Logan Sargeant. Seul pilote de la grille dont l'avenir est encore incertain pour la saison prochaine, l'Américain doit encore faire ses preuves pour garder son volant et n'a pas hypothéqué toutes ses chances. Les six Grands Prix encore à disputer lui en offriront l'occasion, puisque son écurie n'a pas l'intention de prendre sa décision avant l'issue de l'exercice en cours.

Malgré des progrès au niveau du rythme, le pilote de 22 ans a aussi inquiété récemment avec des sorties de piste qui se sont multipliées. Surtout, il n'est pas parvenu à inscrire le moindre point, alors qu'Alexander Albon a réussi à faire briller la FW45 en terminant à cinq reprises déjà dans le top 10.

Après le Grand Prix du Japon, où son pilote s'est accidenté, James Vowles a manifesté publiquement son soutien à Logan Sargeant, une posture qu'il justifie ce week-end dans le paddock de Losail, où se court le Grand Prix du Qatar.

"Je pense que ce sera jusqu'à la fin de la saison", explique le directeur de l'écurie de Grove quant à l'attente d'une décision pour 2024. "On s'est déjà engagés dans la direction que l'on a prise. Il a des objectifs à atteindre et ce serait une erreur d'aller à l'encontre de ce choix. Donc ce sera à la fin de l'année."

Lire aussi : Sargeant agréablement surpris par le soutien public de Vowles

"Le rythme est là", poursuit James Vowles. "C'est ce à quoi l'on ne veut pas toucher. Mais ce qui se passe, c'est qu'au moment crucial, il y a de l'inconstance qui s'immisce et qui se traduit parfois par un accident. À Suzuka, le tour qu'il a fait était aligné sur les données d'Alex, mais il est évidemment entaché par le fait qu'au dernier virage, il a repris l'accélérateur de manière trop agressive et a eu un accident, un crash important. Ce sur quoi l'on travaille, c'est sa progression jusque-là. Il est passé de deux secondes d'écart avec Alex à moins d'un dixième en EL3, et en fait il était plus rapide en EL3. C'est cet état d'esprit que l'on essaie de maintenir tout du long."

"Je l'ai dit publiquement, on a la responsabilité d'investir dans nos jeunes pilotes. On l'a placé là et on ne lui a pratiquement pas donné de kilométrage en essais. Je suis habitué à [parler de] 30 000 km, pas de 850 km. Mais ce que l'on veut, c'est voir des progrès continus et désormais se concentrer sur le maintien de cette constance, qui donnera ensuite des résultats."