Après 97 tours dans l'Aston Martin, Alonso est "plus optimiste"

Il trépignait d'impatience et ne s'en cachait plus lors de ses deux derniers Grands Prix disputés avec Alpine. Ce mardi à Abu Dhabi, Fernando Alonso a découvert sa nouvelle écurie Aston Martin. C'est dans une combinaison noire, avec un casque camouflage et au volant d'une AMR22 vierge de tout sponsor que le double Champion du monde a lancé sa nouvelle aventure. L'Espagnol a reçu l'autorisation d'Alpine mais reste sous contrat avec l'écurie d'Enstone jusqu'au 31 décembre, expliquant cette sobriété visuelle. Un contexte qui a rappelé à l'intéressé et à Pedro de la Rosa, qui l'a rejoint dans cette aventure, un test réalisé 20 ans auparavant.

"Quand on est entrés tous les deux dans le garage ce matin, et que l'on a vu la voiture verte, on a tous les deux dit que c'était exactement comme la Jaguar de 2002 !" sourit l'Espagnol. "Mais c'est évidemment un projet complètement différent. Je suis tellement heureux. Je ne peux pas être trop confiant, car tout va changer l'an prochain. Mais le sentiment que j'ai eu aujourd'hui dans le garage avec les gars, et le potentiel de l'équipe, le talent que j'ai vu chez les ingénieurs, c'est exceptionnel. Je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux."

Avant de céder le volant à son nouveau coéquipier, Lance Stroll, pour la deuxième partie de journée, Alonso a pu commencer à prendre ses marques. Ce n'est évidemment pas cette monoplace qu'il pilotera l'an prochain mais les pneus utilisés lors de ces essais sont exclusivement ceux que Pirelli proposera en 2023, et tout travail d'adaptation et d'intégration à l'écurie est précieux dès à présent. Il se lance dans ce projet qui est "peut-être le dernier de [sa] carrière" mais avec conviction. "C'est une marque historique, et c'est comme lorsque j'ai rejoint le projet Ferrari", avance-t-il avant de résumer sa journée de roulage.

"Pour moi, il s'agit de s'habituer à l'équipe et à la nouvelle voiture, de travailler dur cet hiver, de passer de nombreuses heures au simulateur avec toutes les commandes du volant, les procédures, qui sont très différentes de ce à quoi je suis habitué", précise Alonso. "Je dois m'entraîner jusqu'à ce que ça devienne automatique dans ma tête, dans mes doigts, pour arriver 100% prêt à Bahreïn."

Fernando Alonso a découvert son nouvel environnement chez Aston Martin.

Le nouveau pilote Aston Martin a pu enchaîner les tours à Abu Dhabi mais a insisté sur le niveau de performance à relativiser (1'26"312), préférant se concentrer sur son acclimatation et sur les sujets importants dans l'immédiat, à commencer par son installation dans la monoplace.

"C'est un peu douloureux sur le côté gauche", dit-il au sujet de son baquet. "Naturellement, on a fait 97 tours en une matinée, donc c'était assez extrême. Mais on va se réunir et je vais passer en revue tout ce que j'ai ressenti. Il y a des petites choses, et la plupart d'entre elles concernent le confort, ce n'est pas vraiment une question d'équilibre ou de comportement de la voiture. Je ne sais pas, la tonalité pour les changements de rapport, la voie des stands, les messages sur le tableau de bord, ce genre de choses... on est habitué à une configuration et il faut maintenant essayer de s'adapter d'une manière plus naturelle. La priorité immédiate concerne probablement ces choses-là."

Au terme de cette séance d'essais plutôt intense, Fernando Alonso se montre ravi et enthousiaste pour le nouveau défi qui l'attend. "Je suis beaucoup plus optimiste désormais", lance-t-il. "Quand j'ai signé pour Aston Martin, j'étais heureux à 90%. Quand ils ont commencé à s'améliorer et à finir la saison en beauté, je l'étais à 100%. Ce matin, j'étais à 100% et désormais je suis au-dessus de 100%."

