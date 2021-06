Alonso enthousiasmé par le nouveau tracé d'Abu Dhabi

Les dirigeants du Circuit de Yas Marina ont révélé ce jeudi qu'ils allaient modifier leur circuit en vue du Grand Prix d'Abu Dhabi, dernière manche de la saison 2021 de Formule 1. La section de l'épingle va évoluer, et une nouvelle courbe rapide en banking sera créée pour remplacer une série de virages à 90°.

Fernando Alonso est bien placé pour savoir comme il peut être difficile de dépasser sur l'ancien tracé, ayant perdu le titre mondial 2010 lorsqu'il s'est retrouvé coincé derrière la Renault de Vitaly Petrov, Sebastian Vettel lui damant le pion avec la victoire – même si le DRS n'existait pas à l'époque.

Ayant vu ce que prévoyait Yas Marina pour la course de cette année, le pilote Alpine a fait part de son enthousiasme et s'attend à un Grand Prix pimenté pour conclure la saison. "J'ai vu le plan et je trouve ça bien", déclare-t-il. "Au moins ils essaient, et ils s'assurent que nous soyons en position d'avoir un meilleur spectacle. Je suis donc content de cette idée. Je pense que ça va être mieux, et au moins ce sera différent pour nous tous. C'est le premier moment : la joie d'aborder une séance d'essais libres avec un nouveau tracé. Il y a toujours de nouvelles choses à essayer, et c'est bien. Et ensuite, ça devrait être mieux pour les dépassements, alors pourquoi pas ?"

Les travaux devraient commencer cet été et s'achever bien avant l'épreuve, qui est prévue le 12 décembre. Les organisateurs du Grand Prix d'Abu Dhabi estiment que le nouveau virage en banking, qui sera pris à fond, aura une vitesse d'entrée de plus de 250 km/h.

Quant à Ross Brawn, manager sportif de la F1, il a donné à ces changements la bénédiction de la catégorie reine du sport automobile. "Nous soutenons pleinement la décision d'améliorer la piste, avec l'objectif d'une meilleure expérience de sport auto dans l'ensemble, notamment au Grand Prix d'Abu Dhabi, pour les concurrents et les spectateurs à la fois", conclut le Britannique.

