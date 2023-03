Alonso charge la FIA : "Il n'y a même pas eu d'enquête"

Charger le lecteur audio

Bien qu'il ait franchi la ligne d'arrivée du Grand Prix d'Arabie saoudite à la troisième position et qu'il ait participé à la cérémonie du podium en compagnie du vainqueur Sergio Pérez et de son dauphin Max Verstappen, Fernando Alonso repart de Djeddah avec les 12 points de la quatrième position. Le pilote Aston Martin a en effet été déclassé à la fin de l'épreuve, après que la FIA a appliqué une pénalité de temps de dix secondes en raison d'une première sanction mal purgée par l'équipe britannique.

Immobilisée peu avant la mi-course pour changer ses gommes et effectuer la pénalité, la voiture d'Alonso a été touchée par des mécaniciens avant qu'ils soient autorisés à le faire. Un scénario similaire à celui vécu par Esteban Ocon au Grand Prix de Bahreïn, qui avait également mené à une pénalité de dix secondes.

Interrogé par Sky Sports après l'annonce de sa deuxième pénalité, Alonso n'a pas tant semblé contrarié de perdre ce qui était alors un 100e podium en catégorie reine pour lui. Le double Champion du monde était plutôt remonté contre la FIA, pour la manière dont l'organe directeur a géré son infraction.

"Ça ne fait pas trop mal pour être honnête", a commenté Alonso au sujet de sa pénalité. "J'étais sur le podium, j'ai fait les photos avec le trophée, j'ai fêté ça avec du champagne et maintenant je n'ai pas 15 points, mais 12. Je pense que c'est plutôt la FIA qui fait pâle figure aujourd'hui. Vous ne pouvez pas appliquer une pénalité 35 tours après l'arrêt au stand. Ils ont eu suffisamment de temps pour nous informer de la pénalité car si je l'avais su, j'aurais peut-être pu créer un écart de 11 secondes sur la voiture de derrière. Aujourd'hui, nous n'avons pas fait bonne impression pour nos fans."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team

"Personne ne m'a parlé de cette pénalité de [dix] secondes, ils ne m'ont parlé que des cinq secondes dans le premier relais, et j'ai créé un écart de sept ou huit secondes. Dans le deuxième relais, il n'y a pas eu d'information du tout. Il n'y a même pas eu d'enquête. L'équipe essaie d'analyser la situation avec les commissaires parce que nous n'avons pas bien compris la deuxième pénalité. Je me sens concerné mais ça ne me tient pas trop à cœur parce que j'ai fêté [le podium] et j'ai trois points en moins que j'essaierai de récupérer en Australie."

Alonso tire du positif de ce week-end, avec une fois de plus une excellente prestation des AMR23. Bien que Lance Stroll n'ait pas vu l'arrivée en raison d'un problème technique, les machines vertes ont circulé aux avant-postes et ont tenu la dragée haute aux Ferrari et Mercedes.

"C'est incroyable parce que nous étions inquiets à propos de Djeddah après avoir été très performants à Bahreïn", a révélé Alonso. "Nous ne savions pas que nous serions plus rapides à Djeddah qu'à Bahreïn en matière de rythme de course. Nous pouvions maîtriser les Ferrari, nous pouvions maîtriser les Mercedes. Je ne veux pas être trop optimiste, mais ça se présente bien pour la suite."