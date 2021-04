Alonso "impressionné" par le dévouement d'Ocon

Cette saison, l'ancienne structure Renault évolue sous un nouveau nom, celui d'Alpine, et compte sur un nouveau duo de pilotes. Esteban Ocon a été conservé et fait désormais face à un double Champion du monde. Bien qu'il se soit tenu écarté des circuits de Formule 1 pendant deux ans, Fernando Alonso a rapidement prouvé que cela n'a pas impacté sa pointe de vitesse lors de son comeback dans la catégorie reine.

Dès le lever de rideau de la saison 2021, à Bahreïn, Alonso a devancé son nouvel équipier en qualifications, un des exercices qu'il maîtrise le mieux. Cependant, au GP d'Émilie-Romagne, Ocon est parvenu à rétorquer le samedi en s'adjugeant la neuvième place sur la grille de départ, six positions devant son chef de file.

Battu pour la dernière fois lors de l'ultime édition du Grand Prix de Malaisie, en 2017, le double Champion du monde estime que cette performance ne fait qu'illustrer le travail fourni par le Français sur la piste et en coulisses. Interrogé par Motorsport.com, Alonso ne tarit pas d'éloges et se montre "impressionné" face au dévouement de l'ancien protégé de Mercedes.

"Je suis impressionné et je suis heureux d'avoir Esteban à mes côtés", se réjouit Alonso. "Il est très professionnel, il travaille très dur non seulement sur la piste mais aussi dans le simulateur. Nous avons partagé beaucoup de choses. Quand l'un de nous est dans le simulateur, nous essayons de travailler pour avoir une meilleure voiture, donc je sais qu'il est très dévoué. Quand vous avez un équipier qui travaille très dur, c'est bénéfique pour les deux pilotes."

De l'autre côté du garage Alpine, dans le cockpit de la monoplace #31, Ocon est tout aussi satisfait de cette relation. Avoir un double Champion du monde comme équipier est "une chance", d'après le pilote français qui prédit une grande lutte pour la suprématie sur la feuille des temps.

"[Alonso] est l'un des meilleurs pilotes du moment et ce que je vois de l'intérieur me plaît beaucoup dans cette coopération", confie-t-il à Motorsport.com. "Fernando est très honnête et quand il dit quelque chose, il le pense vraiment. Nous avons des commentaires très similaires sur la voiture. Il a été très gentil avec moi jusqu'à présent et il était l'un des gars que j'admirais quand j'étais plus jeune. C'est très spécial pour moi d'avoir une relation avec Fernando et je pense que ça va être serré entre nous deux toute l'année."

partages