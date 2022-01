Alpine a démarré sa monoplace 2022

Voilà deux jours qu'Alpine titillait ses followers sur Twitter, avec des posts légendés "Attention : ceci n'est pas le son de notre démarrage de moteur. C'est...". Mais cette fois, c'est la bonne : l'écurie française a publié l'audio de son premier démarrage de l'année, avec l'unité de puissance Renault qui équipera l'A522 pour la saison 2022 de Formule 1.

L'Alpine A522, dont on ne connaît pas encore la date de présentation, sera pilotée comme sa devancière par Esteban Ocon et Fernando Alonso. Tous deux évolueront au sein d'une structure remaniée après le départ des dirigeants Marcin Budkowski et Alain Prost, alors qu'Otmar Szafnauer, ancien directeur d'Aston Martin F1 Team, est pressenti à Enstone.

Le programme des présentations F1