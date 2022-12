Aston Martin promet des "différences significatives" sur sa F1 2023

Charger le lecteur audio

Après que son transfert de Red Bull vers Aston Martin a été médiatisé pour des raisons légales, Dan Fallows a finalement pu effectivement rejoindre l'écurie de Silverstone au mois d'avril dernier, où il officie désormais en tant que directeur technique. Il est ainsi à la barre en ce qui concerne le travail autour de l'AMR23, travaillant notamment en collaboration avec le responsable de l'aérodynamique, le Français Éric Blandin, transfuge de Mercedes.

Le choix pour l'AMR22 avait été de créer une monoplace qui pouvait drastiquement changer dans son concept, et elle a d'ailleurs fait l'objet d'une évolution assez importante au fil de la saison, qui a principalement commencé à Barcelone avec l'arrivée de pontons type Red Bull. Fallows a laissé entendre que la prochaine F1 de l'écurie britannique irait encore plus loin.

"Il y a une limite à ce que nous pouvons faire avec les règles actuelles", a-t-il répondu lorsqu'il lui a été demandé si l'AMR22 aurait un aspect visuellement différent de sa devancière. "Je sais que les nouvelles voitures doivent toujours passer le test de mes enfants. Si je les mets devant mes enfants et qu'ils disent qu'elles ont l'air différentes, alors elles ont l'air différentes. Ils disent toujours 'elles sont toutes pareilles, papa !' Mais dans le cadre des règles que nous avons, alors oui, il y a des différences significatives sur l'AMR23."

L'AMR23 sera la première voiture sur laquelle Dan Fallows et Éric Blandin travailleront chez Aston Martin.

Même si la réglementation évolue peu, les changements imposés par la FIA au niveau du plancher pour combattre le marsouinage et les rebonds obligent les équipes à aller plus loin que ce qui était initialement prévu. "Les nouvelles règles relatives au plancher ne constituent pas un changement énorme en réalité", a expliqué Fallows. "Mais elles ont un certain impact sur l'appui que les voitures sont capables de produire. Ainsi, nous avons dû essayer de surmonter ce déficit, comme tout le monde."

"Je pense qu'il est difficile de dire si certaines équipes seront plus affectées que d'autres, mais en tout cas, pour nous, c'est une perte d'appui assez importante. Mais nous espérons évidemment, tout comme la FIA, que cela permettra d'atténuer les oscillations aérodynamiques de tout le monde, dont nous sommes évidemment très désireux de nous débarrasser."

Après une première partie d'année difficile sur le plan des performances, Aston a connu une fin de saison bien plus convaincante, avec un passage de la neuvième à la septième position (à égalité avec Alfa Romeo en sixième place) au classement constructeurs et surtout le sentiment que l'équipe est désormais sur la bonne voie en matière de développement. "C'est un facteur important pour renforcer la confiance en vue de l'année prochaine", a ajouté Fallows.

"Nous avons clairement commencé l'année avec une voiture qui n'était pas au niveau que nous souhaitions, et, en particulier dans la deuxième moitié de la saison, nous avons vraiment montré que le développement, [...] que ce genre de principes de conception que nous avons mis en place et les philosophies que nous adoptons, sont payants, et qu'ils vont porter leurs fruits. Donc ce que nous essayons de faire pour l'année prochaine, c'est adopter une stratégie de développement très agressive, mais en s'appuyant sur les leçons apprises cette année."

Avec Adam Cooper et Luke Smith