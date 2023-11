Aston Martin estime avoir fait une erreur avec ses expérimentations

Ces derniers mois, Aston Martin a développé sa monoplace 2023 en ayant les yeux tournés vers 2024 également, tentant d'adapter à l'AMR23 des éléments qui devraient être introduits sur la future AMR24, notamment du côté du plancher. Toutefois, ce travail a coïncidé avec une baisse des performances et des résultats en berne, faisant suite à une première moitié de saison au-delà des attentes.

Si Fernando Alonso a permis à l'écurie de retrouver le podium au Brésil, les deux épreuves précédentes, aux États-Unis et à Mexico, ont été très difficiles pour la structure de Silverstone. En plus de performances médiocres, l'écurie a séparé les spécifications entre ses pilotes dans le cadre de son travail de développement afin de pouvoir comparer les données issues du simulateur et du monde réel, occasionnant des départs depuis la voie des stands.

Aston Martin n'a inscrit que six unités pendant ces deux Grands Prix, et la mise en avant du travail effectué a donné l'impression d'une perte de direction concernant la suite du travail sur les différents packages. "On est en difficulté depuis quelques mois, mais les deux derniers Grands Prix [à Austin et Mexico] ont fait très mal", expliquait ainsi Alonso après son podium d'Interlagos.

"On a dû expérimenter un certain nombre de choses pour vraiment comprendre la direction que l'on prenait, et on doit aussi avancer sur la voiture de l'année prochaine, donc ces courses ont fait mal, surtout Mexico. On était lent."

Fernando Alonso a retrouvé le podium au Brésil.

Avant les deux dernières manches de la saison, le responsable de la performance d'Aston, Tom McCullough estime que la structure a sans doute fait une erreur en s'attelant à des expérimentations techniques de cette ampleur en public : "Nous allons vraiment nous concentrer, lors des prochaines courses, sur l'obtention du plus grand nombre de points possible, plutôt que sur des projets de recherche et de développement devant vous tous au circuit."

"Nous avons vraiment commencé à essayer de faire d'importants tests et à comprendre ce qui se passera l'année prochaine, ce qui a été le cas et nous avons rassemblé beaucoup de données. C'est difficile de faire toute cette recherche et ce développement, surtout pendant une épreuve sprint [à Austin, avec une seule séance d'essais libres avant l'entrée en vigueur du parc fermé]... Nous ne voulons pas partir de la voie des stands [avec la modification des spécifications de la voiture]."

"Nous avons introduit quelques pièces, nous avons fait quelques tests. Nous avons fait un peu trop de travail de R&D devant vous tous sur deux week-ends de course, ce qui, avec le recul, n'était peut-être pas la bonne chose à faire. Mais nous sommes satisfaits d'avoir bien compris comment développer la voiture, ce qui est essentiel pour l'année prochaine."

Le patron de l'équipe, Mike Krack, a ajouté : "Il ne s'agit pas du monde extérieur, mais de nous-mêmes. Nous voulions en apprendre le plus possible pour l'année prochaine. Mais évidemment, on a tendance à un peu sacrifier les résultats... Vous disposez d'une gamme de pièces que vous combinez. Les voitures sont très compliquées et vous devez vraiment comprendre les différentes zones, comment elles interagissent entre elles."

Avec Matt Kew et Jonathan Noble